TSMC peut enfin lancer sa production de 3 nanomètres

Ainsi, la technologie N3E devrait être disponible dans un peu plus d’un an, ce qui permettrait de produire des designs nettement plus optimisés dans le domaine des 3 nanomètres.

TSMC pouvait alors fournir assez rapidement des quantités suffisantes au gros client Apple pour que celui-ci puisse équiper ses nouveaux iPhone, qui sortent en automne, des architectures les plus avancées. Ce n’est pas le cas cette fois-ci, car l’introduction de la nouvelle technologie a été retardée. Le concurrent Samsung a pu lancer sa technologie 3 nanomètres un peu plus tôt. Parallèlement, TSMC travaille déjà à d’autres améliorations .