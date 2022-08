Voici comment TikTok surveille silencieusement votre activité sur le Web

Il est intéressant de noter que, sur les 7 applications testées dans le cadre d’un projet de recherche mené par Krause, TikTok s’est avérée être la seule à être capable d’enregistrer les frappes au clavier. TikTok est également apparue comme l’application qui surveille le plus grand nombre d’activités des utilisateurs — plus que Facebook, Instagram, Amazon et Snapchat .

L’enregistrement des frappes au clavier est l’une des techniques les plus utilisées pour voler des informations sensibles, ce qui amène à se demander pourquoi une application comme TikTok utilise ce code pour son navigateur Web in-app. Outre le suivi des frappes au clavier, le navigateur de TikTok est également capable d’enregistrer toutes les saisies à l’écran . L’application est capable d’enregistrer chaque image sur laquelle vous cliquez, chaque bouton sur lequel vous appuyez et chaque URL avec laquelle vous interagissez dans le navigateur Web TikTok.

TikTok s’est embourbé dans une nouvelle controverse, qui le place dans la même infamie que des plateformes rivales comme Instagram et Facebook, à savoir le suivi des utilisateurs sur le Web. Selon une analyse du chercheur en sécurité Felix Krause, le navigateur Web de l’application TikTok est capable d’enregistrer toutes les saisies au clavier , ce qui lui donne potentiellement accès à des informations sensibles comme les identifiants de connexion, ainsi qu’à un suivi des sites Web visités par les utilisateurs et de ce qu’ils font sur ces pages Web.