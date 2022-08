La tablette Google Pixel Tablet pourrait être le premier appareil Android uniquement 64 bits

Google prévoit de livrer une tablette Pixel Tablet en 2023. Annoncée en début d’année, la tablette à venir devrait être livrée avec Android 13 et un certain nombre d’applications de Google optimisées pour les tablettes.

Cependant, une chose que Google ne nous a pas dit ? Il semble que la Pixel Tablet pourrait être le premier appareil Android à être livré avec un logiciel 64 bits uniquement, ce qui signifie qu’elle ne sera pas en mesure d’exécuter des applications 32 bits du tout. Le code source d’Android repéré par Mishaal Rahman indique que Google teste une version 64 bits d’Android 13 sur un appareil dont le nom de code est “Tangor”, qui pourrait être la Pixel Tablet.

Interesting: “Move tangor to 64-bit only”

Tangor, the rumored Pixel Tablet, may ship with a 64-bit-only build of Android 13. That should reduce memory use, but it means the tablet won’t be able to run any 32-bit apps.https://t.co/C3d3Y5pS24 pic.twitter.com/1SKh3pPcG6

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) August 16, 2022