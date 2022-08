La mise à jour de Telegram apporte de nouveaux emojis interactifs, des fonctions de confidentialité, etc

Le panneau des autocollants sur iOS comporte désormais des onglets distincts pour les autocollants, les GIF et les emojis, tout comme sur les applications Android, de bureau et Web.

En outre, le panneau d’emojis nouvellement remanié vous permet de parcourir rapidement vos packs d’emojis et d’en ajouter de nouveaux. N’oubliez pas que tout emoji animé peut désormais être vu par tous les utilisateurs, qu’ils soient Premium ou non. Chacun peut également utiliser gratuitement tous les emojis personnalisés dans ses messages enregistrés pour les tester ou pour ajouter du style à ses notes et rappels.

Les utilisateurs de Telegram Premium peuvent désormais télécharger des packs personnalisés avec des styles artistiques uniques et des personnages créés par n’importe qui. Ces packs requièrent le format unique. TGS de Telegram pour les autocollants vidéo et le format. WEBM pour les emojis.