Le casque AR/MR d'Apple pourrait arriver dès janvier 2023, et coûtera plus de 2 000 dollars

Le casque AR/VR d’Apple est en préparation depuis très longtemps. Bien que nous n’ayons pas encore vu d’annonce officielle, les fuites n’ont pas cessé de surgir. Parmi tous les produits à venir d’Apple, les attentes les plus élevées du marché concernent le très attendu casque AR/MR (réalité augmentée/mixte) de la société, alias Apple View. Cette information a été partagée par l’éminent analyste d’Apple Ming-Chi Kuo.

Le spécialiste de la technologie a publié une note de recherche détaillée le 7 août, dans laquelle il évalue en détail le prochain casque d’Apple. L’information a ensuite été couverte par 9to5Mac dans un article dédié.

Il y a trois principaux points à retenir de ce document. Tout d’abord, les investisseurs ont des sentiments quelque peu mitigés à l’égard de la réalité mixte. Selon Kuo, les prévisions d’expédition du casque AR/MR d’Apple sont relativement faibles, avec une estimation préliminaire de 1,5 million d’unités expédiées.

En raison de la nature innovante de l’appareil, il est probable que le casque sera un produit de niche, du moins dans sa première génération. En outre, le casque de AR/MR sera probablement commercialisé à un prix de 2000 à 2500 dollars. Le prix élevé risque d’étouffer davantage la demande.

Deuxièmement, malgré les faibles attentes de la première génération, les investisseurs sont toujours susceptibles d’être attirés par le produit en raison de son énorme potentiel. La théorie veut qu’une fois le casque lancé, il déclenche un effet domino, un peu comme l’iPhone original, et redéfinira à lui seul le marché. Kuo note même que Apple pourrait espérer que son casque devienne sa prochaine grande réussite après l’iPhone.

Un lancement en janvier 2023

Ainsi, la première itération du casque AR/MR visera principalement à explorer le potentiel commercial de l’appareil et à ouvrir la voie aux futures générations. Si le potentiel est là, Apple devrait bénéficier d’une plus grande confiance de la part des investisseurs et aura une raison d’injecter davantage d’argent dans le casque à l’avenir.

Enfin, Kuo donne également quelques précisions supplémentaires sur la date de sortie possible du casque AR/MR d’Apple. Selon lui, il pourrait sortir dès janvier 2023. Étant donné les antécédents de Kuo en ce qui concerne Apple, nous sommes enclins à le croire. Plus tôt cette année, Bloomberg a rapporté que le casque avait été retardé jusqu’en 2023 en raison d’une surchauffe et de problèmes liés à la caméra et au logiciel. Un tas d’autres rapports et fuites font également allusion à un calendrier de lancement analogue.

Le casque AR/VR d’Apple devrait être livré avec le chipset M1 Pro qui équipe les MacBook Pro 14 et 16 pouces. Les fuites indiquent également que l’appareil disposera d’une douzaine de caméras pour suivre les mouvements de la main. Il y aura deux écrans 8K haute résolution qui proviendront probablement de LG. Comme le rapporte Elec, ces écrans utilisent la technologie OLEDoS (OLED sur silicium) spécialement conçue pour les appareils de réalité virtuelle et mixte. Même avec autant de composants à l’intérieur, le casque VR devrait être assez léger.