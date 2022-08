La prochaine vague de flagships équipés du Snapdragon 8 Gen 2 pourrait commencer à arriver d’ici novembre

Le Snapdragon 8 Gen 1 était un peu décevant, mais c’était probablement dû au processus de fabrication de 4 nm de Samsung. Bien que l’on ait évoqué la possibilité que la conception d’Arm soit quelque peu responsable, le Snapdragon 8+ Gen 1 fabriqué par TSMC est la preuve que Qualcomm a fait le bon choix en passant à une nouvelle fonderie. Qualcomm travaille désormais sur le Snapdragon 8 Gen 2, qui pourrait arriver bien plus tôt que prévu.

Qualcomm pourrait faire bouger les choses avec le Snapdragon 8 Gen 2. Au lieu de s’en tenir à la configuration d’un gros cœur, de trois cœurs moyens et de quatre cœurs à faible consommation, le fabricant de puces pourrait opter pour une configuration avec un cœur Cortex-X3, deux cœurs Cortex-A720, deux cœurs A710 et trois cœurs A510.

Il avait été théorisé que, bien que cette approche ne soit pas la meilleure du point de vue de l’efficacité, elle aiderait la prochaine génération de smartphones Android à supporter les anciennes applications.

Un nouveau tweet de Ice Universe prouve que cette théorie est fausse, du moins en partie. Selon ce dernier, Qualcomm travaille d’arrache-pied sur le Snapdragon 8 Gen 2, qui sera un SoC très impressionnant et très économe en énergie.

The latest news I’ve got is that Qualcomm is seriously working on the Snapdragon 8Gen2, it must be a very impressive chip with great power efficiency, and all Android manufacturers are actively Prepare for it, and there is even a possibility of a new phone being launched in Nov

—Ice universe (@UniverseIce) July 30, 2022