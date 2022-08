Les iPhone 14 Pro et Pro Max sont pressentis pour être dotés d’un écran Always on display, et il apparaît maintenant que la dernière version du système d’exploitation pour smartphone d’Apple, iOS 16, comprend des fonds d’écran mis à jour pour fonctionner de pair avec cette fonctionnalité.

L’iPhone 13 Pro et Pro Max de l’année dernière ont été les premiers iPhone à présenter un taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz pour permettre à l’écran de se rafraîchir deux fois plus vite que les écrans 60 Hz afin que le contenu en mouvement semble plus fluide et plus rapide. Comme les taux de rafraîchissement élevés sont gourmands en batterie, Apple a équipé ses smartphones de la technologie d’oxyde polycristallin à basse température (LTPO), qui permet un taux de rafraîchissement dynamique qui change en fonction de ce qui est à l’écran.

L’une des limitations est que les smartphones ne sont capables de réduire la fréquence de rafraîchissement qu’à 10 Hz, ce qui explique sans doute pourquoi ils ne disposent pas de la fonction Always on display. Selon les rumeurs, les iPhone 14 Pro et Pro Max auraient des écrans permettant un taux de rafraîchissement de 1 Hz, ce qui est de bon augure pour les rumeurs concernant le Always on display.

iOS 16 a introduit un écran de verrouillage personnalisable et c’est une preuve supplémentaire qu’Apple prépare le terrain pour cette fonctionnalité. Elle est déjà présente sur l’Apple Watch Series 5 et les modèles ultérieurs et vous permet d’afficher des informations consultables en un coup d’œil, comme l’heure, même lorsque le wearable est endormi.

Sur l’iPhone 14 Pro et Pro Max, la fonctionnalité Always on display vous permettra vraisemblablement d’afficher des widgets affichant les niveaux de batterie, les alarmes, la météo, les calendriers et d’autres informations alors que l’écran reste à un faible niveau de luminosité. Il sera possible d’activer un paramètre permettant de masquer les données sensibles pour qu’elles n’apparaissent pas sur l’écran de verrouillage.

Un mode « Sleep »

9to5Mac a trouvé des preuves dans le code d’iOS 16 que les fonds d’écran du système sont prêts pour la fonction Always on display. Ce dernier est un élément essentiel des appareils Android depuis des années. Il fonctionne de la manière suivante : l’écran devient noir, mais vous pouvez toujours voir l’heure, le pourcentage de batterie et les notifications. Apple va faire les choses un peu différemment, semble-t-il.

Les fonds d’écran natifs ont maintenant un nouvel état appelé « Sleep » qui comporte des éléments atténués. Le média note que les fonds d’écran dans l’état de veille sont analogues aux cadrans d’écran de l’Apple Watch lorsque la fonction « Always on » est activée. Il semble que lorsque les utilisateurs éteindront l’écran de l’iPhone 14 Pro, le mode « Sleep » sera activé. 9to5Mac a réussi à reproduire ce comportement.

Here’s how the iPhone 14 Pro’s always-on display will work… 👀📱 Rather than being completely black with just the date/time like on Android, your wallpaper will fade out and still be visible. (via @9to5mac) pic.twitter.com/DfJV8CTxuR — AppleTrack (@appltrack) July 29, 2022

Cela signifie que le fond d’écran sera toujours un peu visible en mode « Always on » et l’écran affichera probablement aussi l’horloge et les widgets et reviendra à la luminosité maximale lorsque le smartphone sera déverrouillé.