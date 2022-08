WhatsApp prévoit d’ajouter une fonctionnalité pour vous mettre au courant de ses nouvelles fonctionnalités

En outre, il y aura une option pour bloquer les notifications de ce chatbot si les mises à jour liées à WhatsApp ne sont pas nécessaires. Cependant, cette fonctionnalité est encore en cours de développement et nous ne savons pas si et quand elle verra le jour. Si c’est le cas, nous nous attendons à ce qu’elle arrive d’abord dans les mains des utilisateurs bêta, puis les utilisateurs de la version stable.

Un rapport de WABetaInfo révèle que WhatsApp sera bientôt doté d’un chatbot intégré, qui vous enverra des messages pour vous tenir au courant de ses nouvelles fonctionnalités, de quelques conseils et astuces utiles, et de détails sur ses fonctions de confidentialité et de sécurité.

WhatsApp est souvent vu en train de tester de nouvelles fonctionnalités presque chaque semaine. Il a récemment été découvert qu’elle testait la possibilité de faire disparaître des messages et elle travaille actuellement sur une nouvelle fonctionnalité qui vous permettra d’être informé de ses nouvelles fonctions. Cela semble intrigant, non ?