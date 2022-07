Google pense que Carbon, son nouveau langage de programmation, peut détrôner le C++

Google a fait des révélations sur Carbon, un nouveau langage de programmation qui, selon l’entreprise, pourrait être le successeur de C++.

Les langages de programmation ne cessent de s’améliorer et de se développer, et ont été remplacés ces dernières années par des modèles encore plus faciles à utiliser. Le langage Swift d’Apple a ouvert plusieurs possibilités aux moins expérimentés que son prédécesseur, l’Objective-C, par exemple.

Beaucoup ont qualifié Rust de successeur de C++, mais lors d’un récent événement, Chandler Carruth, ingénieur logiciel principal chez Google, a expliqué que le langage de programmation, qui était à l’origine un produit de Mozilla, n’a pas la même « interopérabilité bidirectionnelle » que les autres outils, ce qui introduit une sorte de « barrière linguistique » lors de la « traduction » entre différents langages de programmation.

En tant que telle, la nouvelle version de Carbon devrait être interopérable avec le populaire code C++, mais pour les utilisateurs qui souhaitent passer à la vitesse supérieure, la migration devrait être assez facile.

Pour ceux qui ne sont pas sûrs de vouloir changer complètement, Carruth a expliqué plus en détail certaines des raisons pour lesquelles Carbon devrait être considéré comme un successeur puissant du langage C++, notamment une grammaire plus simple et des imports d’API plus fluides.

De réels avantages

Il existe d’autres avantages qui vont au-delà du langage Carbon, notamment des motifs éthiques tels que l’accessibilité et l’inclusivité de la culture du projet. La famille Carbon est largement composée d’employés de Google, mais pas exclusivement. Après s’être appuyée sur les succès du géant technologique, l’équipe de Carbon affirme qu’elle doit être « un projet indépendant et communautaire » pour réussir.

Actuellement, le langage de programmation Carbon n’est qu’une expérience. Son code source peut être téléchargé pour que vous l’essayiez déjà, ou vous pouvez choisir de l’expérimenter depuis votre navigateur avec l’application web Compiler Explorer.