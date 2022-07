SpaceX bat son record du nombre de lancements par an

SpaceX a changé la façon dont nous pensons aux lancements de fusées grâce à son utilisation de boosters de fusées réutilisables. Et en se il y a quelques jours, SpaceX a franchi une impressionnante étape en battant son record du nombre de lancements réalisés en une année civile. Son précédent record était de 31 lancements en 2021, mais le vendredi 22 janvier, la société a lancé sa 32e mission de cette année, même si nous ne sommes qu’en juillet.

Le 32e lancement a utilisé une fusée Falcon 9 pour transporter un lot de 46 satellites Starlink en orbite terrestre basse, où ils rejoindront les milliers d’autres satellites Starlink formant une constellation destinée à fournir un accès Internet haut débit mondial. Le décollage a eu lieu depuis la base spatiale de Vandenberg en Californie, après que le lancement ait été repoussé d’un jour par rapport à la date initialement prévue de jeudi.

Falcon 9 launches 46 Starlink satellites to orbit pic.twitter.com/qysrekTXfo — SpaceX (@SpaceX) July 22, 2022

Le premier étage du booster de la mission a également été récupéré avec succès. Il a atterri sur le vaisseau-drone Of Course I Still Love You, stationné dans l’océan Pacifique. SpaceX a fait de grands progrès dans la récupération des boosters au cours des dernières années. Auparavant, il était courant de voir des boosters vaciller et tomber des vaisseaux-drones dans l’océan, mais aujourd’hui, pratiquement tous les boosters sont récupérés avec succès.

SpaceX a battu de nombreux records cette année, comme le record du nombre de réutilisations d’un booster. En mars de cette année, un booster Falcon 9 a effectué sa douzième mission, établissant un nouveau record. Mais tout récemment, un booster a effectué une treizième mission, prouvant ainsi que ces boosters sont encore plus résistants que les estimations initiales.

L’objectif de longue date de SpaceX en matière de réutilisation des boosters était qu’un seul d’entre eux puisse effectuer dix missions, mais il a été largement dépassé.

Deux lancements dans la même journée

L’entreprise entend poursuivre la cadence rapide de ses lancements, ayant déclaré qu’elle prévoyait d’effectuer jusqu’à 52 vols cette année. Cela impliquera des exploits tels que le lancement de deux missions en une journée, ce qui est possible puisque la société effectue ses lancements à partir du site de Vandenberg en Californie et de Cap Canaveral en Floride.

SpaceX n’est pas près de ralentir ses activités, puisqu’un autre lancement de Starlink est prévu pour demain, dimanche 24 juin.