by

by

Le Moto Razr 2022 et le Moto X30 Pro seront lancés le 2 août

Le Moto Razr 2022 et le Moto X30 Pro seront lancés le 2 août

La rumeur veut que Motorola lance son smartphone pliable de nouvelle génération, le Moto Razr 2022, et nous avons également vu quelques teasers officiels à son sujet. Maintenant, nous avons une date de lancement. Motorola lancera le Moto Razr 2022 le 2 août, prenant ainsi de l’avance sur Samsung, qui lancera ses smartphones pliables de nouvelle génération le 10 août.

Motorola, par une récente publication sur Weibo, a révélé qu’elle lancera le Moto Razr 2022 et même les téléphones phares Moto X30 Pro en Chine le 2 août à 13 h 30, heure française. Le teaser officiel donne un aperçu de la configuration de la caméra arrière des deux smartphones.

Alors que le Moto X30 Pro est vu avec de massifs boîtiers pour les caméras (peu de choses sont encore confirmées sur le design !), le Moto Razr 2022 semble avoir une bosse en forme de pilule avec deux caméras. Cela corrobore ce que nous avons vu dans un récent teaser. Pour vous rafraîchir la mémoire, le Moto Razr de troisième génération sera doté d’un design à clapet, rappelant le Galaxy Z Flip 3, bien qu’avec quelques changements.

Il y aura un écran poinçonné sans bords avec des coins arrondis, et un écran extérieur plus grand. Nous pouvons également nous attendre à une charnière plus résistante. En ce qui concerne les spécifications, il est confirmé que le smartphone est alimenté par le chipset Snapdragon 8+ Gen 1, qui fera passer le smartphone dans la gamme premium.

Il est également susceptible de présenter un écran d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, de meilleures caméras, un support de charge rapide, et bien plus encore.

Moto X30 Pro, une caméra de 200 mégapixels

Le Moto X30 Pro, d’autre part, sera un autre smartphone phare qui peut venir avec le processeur Snapdragon 8+ Gen 1. Il est également spéculé qu’il s’agira du smartphone de Motorola doté d’une caméra de 200 mégapixels, ce qui sera une première pour la société. On s’attend également à ce qu’il soit doté de caractéristiques haut de gamme telles que la charge rapide de 125W, un écran AMOLED à 144 Hz, et plus encore.

Cela dit, nous avons encore besoin de plus de détails pour avoir une idée concrète des deux prochains smartphones phares de Motorola. Il est préférable d’attendre que le lancement ait lieu.