OnePlus partage une vidéo de teasing de OxygenOS 13 sur Twitter

Il y a environ quatre mois, OnePlus a organisé une discussion ouverte avec 16 participants de sa fanbase d’utilisateurs sur un forum en ligne Open Ear Forums (OEF). La société a principalement abordé la prochaine mise à jour OxygenOS 13, visant à avoir une idée générale de ce que lesdits utilisateurs attendent de la nouvelle version de l’OS.

Cependant, puisque tout ce que les participants ont réussi à voir était sous un NDA, aucune information détaillée n’est apparue après la discussion. Heureusement, grâce aux propositions de suivi de OnePlus, nous avons eu un aperçu de certaines des améliorations possibles que nous pourrions attendre.

Tout récemment, OnePlus a publié une très courte vidéo de teasing sur Twitter, qui a au moins révélé quelques changements à venir sur l’écran de verrouillage et l’affichage Always on display (AOD). La vidéo est également accompagnée d’un court texte indiquant « C’est audacieux, c’est fluide, c’est pour bientôt », ce qui pourrait être une allusion à l’amélioration de la cohérence et de l’optimisation du système qui a été mentionnée lors de la discussion de mars.

Le court teaser montre d’abord plusieurs formes ovales, censées représenter la sensation générale d’OxygenOS 13. Espérons que cela soit également lié à l’amélioration de la personnalisation et de la cohérence de l’interface utilisateur.

Les améliorations les plus importantes et les plus évidentes sont celles liées à la fonction Always on display. AOD prend désormais en charge un lecteur de musique complet avec des commandes multimédias et une photo de la pochette du morceau. Bien que ce widget soit susceptible de changer en fonction de l’application que vous utilisez pour diffuser de l’audio.

Grosse amélioration pour AOD

Ensuite, nous voyons une représentation de la fonctionnalité Canvas AOD que nous connaissons déjà des précédents smartphones OnePlus, bien qu’il soit difficile de dire s’il y a des améliorations à ce niveau. Cependant, il semble que vous ne serez plus limité au blanc, et que vous pourrez choisir une couleur pour le Canvas, tout comme avec les smartphones Samsung.

À la toute fin, nous voyons également le Insight AOD qui peut afficher l’utilisation de votre smartphone, la date, l’heure, et plus encore, mais sans rien de nouveau. Jetez-y un coup d’œil par vous-même :