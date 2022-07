Snapchat introduit le chat et les appels vidéo sur le Web

Les fonctionnalités de Snapchat, telles que le Snap, le chat et les appels vidéo, arrivent sur le bureau grâce à une nouvelle application Web, marquant la première fois que l’entreprise rend son service disponible au-delà des smartphones.

Avec Snapchat for Web, vous pouvez vous connecter avec votre compte Snapchat et envoyer des messages privés ou appeler des amis sur le bureau. Dans un premier temps, la plateforme Web sera exclusivement réservée aux abonnés de Snapchat+. Il s’agit du premier lancement d’une fonctionnalité majeure depuis que Snap a annoncé son volet payant en juin. Les abonnés aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, seront les premiers à y avoir accès. Snapchat ne sera compatible qu’avec le navigateur Chrome de Google et non avec Safari d’Apple.

Après le lancement initial, la société prévoit de déployer Snapchat for Web aux abonnés Snapchat+ en France, en Allemagne, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, avant de le rendre accessible à tous les utilisateurs du monde entier.

Comme pour l’application sur mobile, les messages envoyés sur Snapchat for Web seront automatiquement supprimés après 24 heures. L’entreprise affirme également que Snapchat for Web empêchera les gens de faire des captures d’écran. Cependant, Snap est consciente que les gens peuvent toujours prendre une photo sur l’écran de leur smartphone, notant que le produit n’est pas parfait.

Bien que Snapchat ait été créé en tant qu’application de messagerie à dominante visuelle, son responsable des produits de messagerie, Nathan Boyd, explique qu’une offre Web est logique car ses utilisateurs utilisent plus fréquemment des ordinateurs de bureau. Snapchat for Web offre aux utilisateurs un espace supplémentaire pour chatter et téléphoner dans la même fenêtre, avec les AR Lenses de Snap à venir. Étant donné que les gens utilisent davantage les ordinateurs pendant la pandémie — et que la nouvelle année scolaire arrive à grands pas — Nathan Boyd a déclaré que Snap souhaitait introduire davantage de ses produits sur le Web au fil du temps.

Une vraie concurrence

Snap se positionne surtout comme une plateforme de réalité augmentée pour ses Lenses, mais le cas d’utilisation principal de l’application reste la messagerie et les appels privés et éphémères. Cela place la version Web de Snapchat en concurrence avec Discord et WhatsApp de Meta, qui est également disponible sur le bureau. Boyd affirme que 100 millions de personnes s’appellent sur Snapchat chaque mois, passant en moyenne plus de 30 minutes par jour, et que le chat est généralement la dernière chose que les gens font avant de fermer l’application.

Le fait de déployer l’extension Web aux abonnés en premier indique que la société prend au sérieux son volet payant comme un moyen supplémentaire de gagner de l’argent. Snap est sous pression comme jamais auparavant pour monétiser ses 332 millions d’utilisateurs actifs quotidiens — plus d’utilisateurs que Twitter — alors que la direction prévient que la croissance des revenus ralentit. Bien que la version de bureau ne contienne initialement pas de publicités — la principale source de revenus de Snap — l’espoir est que les utilisateurs fidèles reviennent.