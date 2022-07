L’iPhone 14 Max pourrait être absent lors du lancement des autres modèles

Bien que l’iPhone 14 Max et l’iPhone 14 Pro Max soient tous deux censés être dotés d’un écran de 6,7 pouces, et que la production de l’écran soit apparemment à l’origine du retard de l’iPhone 14 Max, il ne semble pas que l’iPhone 14 Pro Max soit également en retard. En fait, selon Young, les volumes d’approvisionnement en panneaux pour l’iPhone 14 Pro Max sont plus de trois fois supérieurs à ceux de l’iPhone 14 Max .

Young ne va pas jusqu’à dire si l’iPhone 14 Max sera retardé à cause de cela ou non, mais avec Apple qui prévoit probablement d’annoncer la gamme d’iPhone 14 en septembre, la société n’a pas beaucoup de temps pour mettre sa production d’iPhone 14 Max en bonne forme si cette information est exacte.