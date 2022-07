Windows 12 pourrait arriver en 2024, Microsoft passe à un nouveau cycle de développement

Néanmoins, on doit considérer ceci comme une simple rumeur pour le moment, même si une grande partie de celle-ci nous semble logique et qu’elle provient d’une source plus fiable que la plupart des spéculations liées à Microsoft. En outre, même si c’est le plan actuel de Microsoft, cela ne signifie pas que cela restera ainsi — la société n’a pas hésité à changer la façon dont l’OS est produit ces derniers temps.

Une autre façon de voir les choses est qu’il s’agit d’une extension logique de la direction que Microsoft a déjà prise. De plus, un intervalle de trois ans entre les versions s’aligne parfaitement sur l’histoire récente du géant du logiciel, avec Windows 7, Windows 8 et Windows 10 qui ont tous trois ans d’intervalle.

Cela ne signifie pas que les utilisateurs ne recevront pas de nouvelles fonctionnalités dans cet intervalle de temps. La société a récemment annoncé qu’elle allait passer à des « mises à jour de fonctionnalités » annuelles . Cela signifie que les clients recevront de nouvelles fonctionnalités majeures pour leur système d’exploitation existant au moins une fois par an, et qu’un nouveau système d’exploitation sortira tous les trois ans.

Comme mentionné, la théorie de ce qui se passe dans le futur est que Windows aura un cycle de sortie de trois ans, et comme Windows 11 est apparu en 2021, cela signifie qu’un tout nouveau Windows — peut-être Windows 12, peut-être quelque chose d’entièrement différent — arrivera en 2024. Puis une autre version sera lancée en 2027, et ainsi de suite (à moins que Microsoft ne change d’avis, ce qui est fort probable, à un moment donné, si l’on se fie à l’évolution récente).