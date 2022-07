Meta teste une option de comptes multiples pour Facebook

« Pour aider les gens à personnaliser leur expérience en fonction de leurs intérêts et de leurs relations, nous testons un moyen pour les gens d’avoir plus d’un profil lié à un seul compte Facebook », a déclaré Leonard Lam, porte-parole de Facebook.

Selon le dernier rapport de The Verge, Meta travaille sur une nouvelle amélioration de Facebook qui permettra aux utilisateurs de créer de nouveaux comptes liés à leur profil original . Une telle fonctionnalité permettra d’avoir différents comptes à des fins diverses. Par exemple, ils peuvent utiliser leur compte d’origine pour leurs familles et autres proches. D’autre part, ils peuvent créer de nouveaux profils spécifiquement pour leurs amis.

Cependant, ils doivent créer un nouveau compte Yahoo ou Gmail et utiliser d’autres noms, numéros de contact et autres informations d’utilisateur. Cette situation disparaîtra dès que Meta lancera sa nouvelle amélioration de Facebook sur laquelle elle travaille.