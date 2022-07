Le LG Rollable était bien réel, la société l’a abandonné

Les smartphones pliables semblent encore futuristes malgré le fait qu’ils se soient taillé une part du marché, mais ils ne sont pas le seul nouveau facteur de forme que les consommateurs aimeraient expérimenter. Comme d’autres marques, LG avait un écran enroulable.

Trois mois à peine avant de quitter définitivement le secteur des smartphones, LG a insisté sur le fait qu’elle avait effectivement fabriqué — et allait bientôt vendre — un smartphone enroulable. Mais en a-t-elle vraiment fabriqué un ? La seule preuve était un bref teaser en haut d’une conférence de presse virtuelle qui aurait pu être totalement virtuel, et le smartphone n’a jamais vu le jour, à moins que vous ne croyiez la rumeur selon laquelle la société en a vendu une poignée à ses propres employés en Corée.

Mais maintenant, pour la première fois, nous pouvons voir un vrai téléphone LG Rollable dérouler son écran dans la nature, comme le montre NotebookCheck. C’est une copie conforme de l’image que l’organisme de réglementation coréen Agency for Technology and Standards a révélée en mars dernier, et nous le voyons se dérouler sous tellement d’angles (avec tellement de reflets et d’autres éléments vidéo difficiles à truquer) qu’il semble tout à fait légitime.

Comme vous venez probablement de le voir, la vidéo est brève et il n’y a pas grand-chose à en tirer, si ce n’est l’incroyable sensation de voir un écran qui s’enroule. Le LG Rollable est clairement motorisé puisque l’écran s’étend automatiquement en appuyant sur un bouton, et il est intéressant de voir comment vous obtenez automatiquement plus de surface d’écran (et d’icônes d’applications). Vous pourriez tout à fait cacher des applications en mode tablette dans ce « tiroir » mobile. La rumeur veut que le téléphone ait un écran de 7,4 pouces, d’une résolution de 2 428 x 1 600 pixels, qui se réduit à 6,8 pouces, d’une résolution de 2 428 x 1080 pixels lorsque vous le roulez, au cas où vous vous poseriez la question.

Nous pouvons également voir l’arrière, avec sa finition hautement réfléchissante et ce qui semble être trois modules de caméra plus un flash.

LG Display peut poursuivre

Si les rêves de LG Electronics en matière de téléphones mobiles se sont envolés, sachez que ceux de LG Display pourraient perdurer — les divisions écrans de LG et de Samsung poursuivent toutes sortes de concepts d’écrans plus ou moins farfelus.

C’est une idée avec laquelle plusieurs autres marques, dont TCL, OPPO et d’autres, ont joué, mais c’est LG qui semblait le plus proche d’un lancement réel, en annonçant que l’appareil serait commercialisé en 2021. Peu de temps après que LG a officiellement teasé l’appareil, les ambitions de la société ont disparu.