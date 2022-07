Le prix du Motorola Edge 30 Ultra (alias Moto X30 Pro ) est dévoilé

Le Moto X30 Pro est le smartphone phare Android très attendu de Motorola, dont l’annonce est prévue dans le courant du mois. Il s’agirait de ce que l’on pourrait appeler un smartphone « doux » avec un écran AMOLED incurvé de 6,67 pouces affichant une résolution full HD+ et un taux de rafraîchissement de 144 Hz.

Sous le capot, vous trouverez le chipset Snapdragon 8+ Gen 1, le dernier et le meilleur processeur d’application Snapdragon (AP) conçu par Qualcomm et fabriqué par TSMC.

Le Moto X30 Pro sera le premier smartphone à être équipé du capteur de caméra Samsung ISOCELL HP1 de 200 mégapixels. La matrice de la caméra arrière comprendra également un capteur de caméra de 50 mégapixels et un capteur de caméra de 12 mégapixels. Il est intéressant de noter que l’appareil ne sera pas équipé d’une caméra ultra grand-angle. Ce que l’appareil offrira, c’est la charge filaire la plus rapide de tous les appareils Motorola, à 125 W.

Aujourd’hui, un tweet de Nils Ahrensmeier révèle les dernières rumeurs concernant ce smartphone, qui pourrait devenir un solide concurrent du Samsung Galaxy S22 Ultra.

Motorola Edge 30 Ultra naming ✅

899€ 12/256

Prices could vary. I’ve seen 1149 for the new Razr and also 1299 now.

Oh and btw, Edge 30 “Neo” for 399 is nothing other than the Edge 30 Lite. They sent out both to retailers, weird.

— Nils Ahrensmeier (@NilsAhrDE) July 11, 2022