Le modèle déverrouillé Samsung Galaxy Z Fold 4 reçoit le feu vert de la FCC

La version déverrouillée du Samsung Galaxy Z Fold 4 pour le marché américain, portant le numéro de modèle SM-F936U, a reçu l’autorisation de vente de la FCC, rapporte MySmartPrice, en passant ses tests d’émissions et d’interférences avec brio.

On s’attend à ce que le Galaxy Z Fold 4 débarque avec des spécifications dignes d’un flagship de 2022, comme un écran interne haute résolution de 7,6 pouces qui supporte un taux de rafraîchissement élevé et dynamique grâce à la technologie LTPO OLED de Samsung. Heureusement, Samsung a renoncé à la caméra située sous l’écran en raison de sa qualité inférieure, mais plutôt à une caméra de 16 mégapixels.

Un Snapdragon 8 Gen 1+ propulserait le tout avec de généreuses quantités de stockage et 12 Go de mémoire vive (RAM) pour démarrer, dont une version 512 Go et 1 To. L’écran externe de 6,2 pouces serait également doté d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, mais on ne sait pas s’il sera réglable de manière dynamique ou sur une base on/off, mais une caméra frontale de 10 mégapixels est presque une évidence.

Le bloc caméra du Galaxy S22 de Samsung pourrait trouver sa place à l’arrière du smartphone pliable, avec un capteur principal de 50 mégapixels, un capteur ultra-large de 12 mégapixels, et une caméra de 10 mégapixels avec un zoom 3x. Une batterie décente d’une capacité de 4 400 mAh qui donnera probablement au Galaxy Z Fold 4 une autonomie supérieure à celle de son prédécesseur est également évoquée.

Voici la partie étrange de la liste de la FCC. Comme le Z Fold 4 supporterait toute la connectivité 5G et Wi-fi 6E que Samsung et Qualcomm peuvent lui offrir, et des spécifications haut de gamme, à l’exception d’une caméra périscopique, il est un peu étrange que la FCC ait effectué le test de charge avec un adaptateur EP-TA800.

25 W ou 45 W ?

Si vous vous souvenez, il s’agit du bloc de charge standard de Samsung de 25 W, alors que les rumeurs étaient que le Galaxy Z Fold 4 prendra en charge le système de charge le plus rapide de 45 W. Eh bien, comme nous le savons, Samsung a suivi la voie d’Apple il y a longtemps, et maintenant n’inclut pas de chargeur dans la boîte, de sorte que la FCC a probablement compilé sa configuration de test avec le chargeur Samsung le plus commun dans ces bureaux.

N’oublions pas que, si le S22 Ultra et, peut-être, le Z Fold 4, sont en tête de la liste des prix des smartphones de Samsung, ils prennent également en charge son système de charge le plus rapide, mais vous devez toujours acheter le chargeur 45W séparément, car il n’est pas inclus dans la boîte.