Google commence le plan pour transformer Duo et Meet en une seule application vidéo

Assurez-vous que le bouton de mise à jour automatique de Duo est activé. Le déploiement actuel peut être considéré comme la phase 1. D’ici la fin de l’année, la phase 2 sera lancée et l’application Google Duo sera rebaptisée Google Meet en utilisant la marque et l’actuelle icône de Meet.

Google a une page de support qui mentionne certains des changements que les utilisateurs de Duo peuvent s’attendre à voir comme la plateforme de chat vidéo grand public de Google se combine avec son service Google Meet plus axé sur les entreprises . Comme le note Google, « votre application Duo deviendra Meet, avec un nouveau nom et une nouvelle icône, et davantage de fonctionnalités comme les effets d’arrière-plan ». Les réunions Meet, après le déploiement, commenceront dans l’application Duo .

Au début du mois dernier, il a été rapporté que Google avait annoncé son intention de combiner deux de ses applications d’appel vidéo, Duo et Meet. Comme repéré par 9to5Google, Google a commencé à déployer les changements à Duo sur Android . La mise à jour de Duo comporte une nouvelle version (169.0.459621665.duo.android_20220612.16_p6) et certains remarquent une carte qui indique que « Duo s’améliore encore ».