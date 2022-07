Twitter permet de vous retirer d’une conversation dans laquelle vous êtes mentionné

Twitter déploie largement sa fonctionnalité « dé-mentionner » à tous les utilisateurs, qui vous permet de vous retirer d’une conversation dans laquelle figure votre identifiant Twitter. La plateforme a d’abord présenté cette fonction à un petit groupe d’utilisateurs en avril dernier, mais elle est désormais accessible à tous.

« Parfois, vous voulez sortir », a déclaré le géant des réseaux sociaux dans un tweet. « Prenez le contrôle de vos mentions et quittez une conversation avec Unmentioning, maintenant déployé pour tout le monde sur tous les appareils ».

Vous pouvez utiliser cette fonction vous-même si vous êtes coincé dans une conversation toxique ou si vous ne souhaitez tout simplement pas recevoir de notifications pour un fil de discussion auquel vous participez. La suppression de la mention de votre nom d’utilisateur entraîne l’arrêt des notifications pour le fil de discussion et empêche toute personne participant au fil de discussion de vous identifier à nouveau.

Pour vous « dé-mentionner », sélectionnez le tweet dans lequel vous êtes tagué, puis appuyez sur les trois points en haut à droite de l’écran. À partir de là, choisissez « Quitter cette conversation ».

Sometimes you want to see yourself out.

Take control of your mentions and leave a conversation with Unmentioning, now rolling out to everyone on all devices. pic.twitter.com/Be8BlotElX

— Twitter Safety (@TwitterSafety) July 11, 2022