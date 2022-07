Le démontage du ASUS ROG Phone 6 révèle son secret de refroidissement

by

The Republic of Gamers, la célèbre marque de jeux de ASUS, a récemment dévoilé son dernier fleuron en matière de jeux mobiles. Tout comme ses prédécesseurs, le ROG Phone 6 et le ROG Phone 6 Pro portent l’unique esthétique de la marque, mais avec une nouvelle tournure cette fois-ci.

ASUS affirme audacieusement que son style a évolué, laissant derrière elle ses racines et se lançant dans l’avenir spatial. Cependant, le design extérieur n’est pas tout ce qui a changé, et il y a de nouvelles fonctionnalités à l’intérieur et à l’extérieur. Bien sûr, ASUS ne parle pas toujours directement de ce qui se passe à l’intérieur de son smartphone, mais un démontage met en exergue la solution de refroidissement du ROG Phone 6 qui n’implique pas un minuscule ventilateur tournant à l’intérieur.

Bien sûr, sur presque tous les smartphones haut de gamme de nos jours vous êtes en mesure de jouer, mais ces smartphones dédiés aux jeux repoussent les limites de ce que le matériel mobile est capable de faire. Cela signifie souvent que les processeurs et les batteries sont sollicités au-delà de leurs capacités normales, tout en générant une chaleur qui pourrait sonner le glas des smartphones. C’est là qu’interviennent des solutions de refroidissement plus sophistiquées, et c’est aussi là que ces smartphones de jeu tentent de se différencier au-delà de leur design.

La vidéo de démontage du ASUS ROG Phone 6 révèle l’architecture unique des composants du smartphone. Alors que les batteries divisées ne sont pas exactement révolutionnaires à ce jour, ASUS a disposé les deux cellules de la batterie loin l’une de l’autre et a placé le processeur Snapdragon 8+ Gen 1 entre les deux, en plein milieu du smartphone.

Normalement, la carte logique avec le processeur sera située en haut, laissant la place à une seule grande dalle de batterie pour prendre la majorité de l’espace à l’intérieur de l’appareil.

Une conception inhabituelle

Cette conception inhabituelle a pour effet de répartir la chaleur de manière plus homogène dans le smartphone. L’emplacement du processeur au milieu signifie également qu’il se trouvera directement sous le module de refroidissement AeroActive, ce qui rendra sa dissipation de chaleur encore plus efficace. Même sans le ventilateur externe, le système de refroidissement passif devrait tout de même intervenir pour empêcher l’accélération prématurée du processeur, qui entraîne des pertes d’images, du moins en théorie. En théorie, cette conception permet d’éloigner la chaleur de vos doigts lorsque vous jouez.

Pour savoir si cette disposition non conventionnelle des composants sera réellement efficace, il faudra procéder à une évaluation dans le monde réel. Le ROG Phone 6 repousse vraiment les limites du matériel sur mobile, notamment avec une capacité de RAM démente. Mais il n’est pas sans prix, puisque le modèle de base coûte 999 €, et ce sans l’accessoire AeroActive Cooler 6.