Google ne publiera probablement pas de successeur à Android 12L

Lors de la Google I/O de cette année, le géant technologique a annoncé Android 13, la dernière version de son système d’exploitation mobile et le successeur d’Android 12. Et selon toute vraisemblance, Android 13 sera disponible dans le monde entier en août ou début septembre. Cependant, une question intéressante se pose maintenant : Google prévoit-elle également de sortir un successeur à Android 12L, la version d’Android conçue spécifiquement pour les tablettes ? Eh bien, la réponse courte est probablement non.

Dans un nouveau tweet, le rédacteur technique principal d’Esper, Mishaal Rahman, a partagé qu’il n’y aura probablement pas d’Android 13L, une conclusion basée sur des données trouvées dans AOSP (la version open source d’Android). Rahman a déclaré que Google a déjà laissé entendre qu’Android 14 serait au niveau 34 de l’API, alors que le niveau de l’API d’Android 13 est 33.

In case anyone thought there might be another point release this year (like an ‘Android 13L’ or something), there likely won’t be, since Android 14 has been hinted at multiple times by Google/in AOSP as being API level 34. (Android 13 is API level 33).https://t.co/4UnMPxcN30 pic.twitter.com/8stfnPK9an

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) June 27, 2022