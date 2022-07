L’iPhone 13 est devenu le smartphone le plus vendu au monde en avril

Apple a dominé la liste des 10 premières livraisons mondiales de smartphones en avril 2022. C’est ce qui ressort d’un nouveau rapport du cabinet d’études de marché Counterpoint Research. Selon le rapport, les 10 premiers modèles représentaient 21 % du marché global des smartphones, Apple contribuant à 89 % des ventes totales.

La gamme d’iPhone 13 d’Apple a contribué à assurer la position de l’entreprise en tête du classement. L’iPhone 13 a notamment été le smartphone le plus vendu au monde, suivi de près par l’iPhone 13 Pro Max, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 12. Si l’iPhone 13 a contribué à 5,5 % des ventes, le 13 Pro Max et le 13 Pro ont respectivement représenté 3,4 % et 1,8 % des ventes.

En dehors des séries 13 et 12, l’iPhone SE 2022 est arrivé en septième position avec 1,4 % des ventes. Ce dernier emprunte le meilleur de l’iPhone 13 et offre le tout dans un ensemble compact qui séduit les masses qui ont un petit budget. Et les chiffres semblent indiquer qu’il a effectivement un public qui lui est propre.

En 6e position, le Samsung Galaxy S22 Ultra 5G est le smartphone Android le plus vendu de la liste. Les autres smartphones qui font partie du top 10 sont les Samsung Galaxy A13, A03 Core, A53 5G et Redmi Note 11 LTE.

Vous pouvez voir la part de marché de ces smartphones dans le tableau de la société ci-dessous :

Que des smartphones 5G

Comme le note Counterpoint Research, une corrélation intéressante cette année dans les smartphones les plus vendus est la disponibilité généralisée de la 5G. Parmi les 10 smartphones les plus vendus, 7 modèles prennent en charge la connectivité 5G, contre 4 au cours du même mois l’année dernière. Le rapport mentionne également que les smartphones 5G de la liste représentent un tiers des ventes totales de smartphones 5 G. « La capacité 5G est devenue une offre standard dans les flagships et sa présence augmente également dans les tranches de prix inférieures », indique le rapport.

Il est également révélé que l’iPhone SE 2022 a été en mesure d’enregistrer une croissance MoM à 3 chiffres et est devenu assez populaire au Japon. L’iPhone 12 s’est également bien comporté au Japon et même en Inde. Si vous êtes intéressé, vous pouvez parcourir l’intégralité du rapport à partir d’ici.