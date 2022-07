Le Galaxy Z Flip 4 Bespoke Edition pourrait être proposée dans davantage de coloris

Nous approchons maintenant du mois d’août, date à laquelle les Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4 seront probablement dévoilés. Et, comme on pouvait s’y attendre, les rumeurs se sont succédé à un rythme effréné au cours des deux derniers mois, dévoilant presque tout ce qu’il y a à savoir sur les prochains smartphones.

Aujourd’hui, SamMobile fait état d’une nouvelle information selon laquelle le Z Flip 4 serait disponible dans de magnifiques coloris — oui, on parle d’une édition Bespoke du Galaxy Z Flip 4, qui serait disponible dans encore plus de couleurs que le Z Flip 3, et dans plus de pays. Du moins, c’est ce que dit le buzz en ce moment.

Les sources de SamMobile affirment que le Galaxy Z Flip 4 aura une Bespoke Edition, tout comme son prédécesseur, et qu’il sera, en plus, disponible dans plus de pays et avec plus d’options de couleurs.

Le Bespoke Edition du Galaxy Z Flip 3 a été lancée en octobre de l’année dernière, quelques mois après l’introduction sur le marché du smartphone pliable à clapet. Au cas où vous ne le sauriez pas, le Bespoke Edition vous permet de mélanger et d’assortir les couleurs que vous souhaitez sur votre Z Flip afin de le rendre unique et de l’adapter à vos préférences. Dans le cas du Galaxy Z Flip 3, il y a un total de 49 combinaisons de couleurs que vous pouvez sélectionner pour obtenir le look le plus sophistiqué.

Maintenant, selon SamMobile, il y aura plus de 49 combinaisons de couleurs que vous pouvez utiliser pour personnaliser le look du Galaxy Z Flip 4. La publication ne révèle pas quelles couleurs seront ajoutées, donc cela reste à voir. Pour le Galaxy Z Flip 3, vous avez le bleu, le jaune, le rose, le blanc et le noir, et pour les bords d’écran — le noir et l’argent, à mélanger et à assortir pour un look de smartphone unique.

De nouveaux marchés pour cette édition spéciale

De plus, SamMobile laisse entendre que davantage de pays seront en mesure de commander le Galaxy Z Flip 4 Bespoke Edition : plus précisément, les principaux marchés en Europe et en Asie devraient obtenir l’option. Et, comme l’année dernière, le Z Flip 4 Bespoke Edition devrait être disponible à l’achat sur Samsung.com.

Pour l’instant, on ne sait pas quand le Z Flip 4 Bespoke Edition sera lancé, mais il est fort probable que Samsung opte pour un lancement ultérieur comme l’année dernière. Pour l’instant, les rumeurs et les fuites se concentrent sur le 10 août pour la grande annonce des Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4 (et de la Galaxy Watch 5, très probablement).

Parmi les autres caractéristiques attendues pour le smartphone à clapet de Samsung de cette année, citons un écran extérieur légèrement plus grand (aux alentours de 2 pouces), un Snapdragon 8+ Gen 1, et davantage d’options de stockage qui iraient jusqu’à 512 Go. Le smartphone devrait conserver un système de caméra analogue à celui de son prédécesseur, mais une batterie plus importante de 3 700 mAh. Une charnière plus petite et un pli moins perceptible pour l’écran pliable de 6,7 pouces à 120 Hz du smartphone sont également attendus.