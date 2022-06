Microsoft Edge a déjà économisé 273 pétaoctets de RAM grâce à sa fonction Onglets en veille

Les efforts de Microsoft pour l’efficacité du navigateur semblent porter leurs fruits puisque la marque a annoncé que son outil intégré « Onglets en veille » est très efficace pour conserver la RAM sur les appareils.

Microsoft a récemment partagé sur son Twitter Dev dédié au navigateur Microsoft Edge que son outil « Onglets en veille » a permis aux utilisateurs d’économiser 273 pétaoctets de RAM ou 273 000 TB de RAM au cours des 28 derniers jours. Cela équivaut à environ 40 Mo de mémoire par onglet sur les 6 milliards d’onglets testés, a ajouté la société.

Use sleeping tabs to save resources? You aren’t alone! Over the past 28 days on Windows devices, we slept 6 billion tabs resulting in a savings of 273.7 Petabytes of RAM. That’s roughly 39.1 megabytes saved per tab. 😲 pic.twitter.com/hgTcpcMwvh

—Microsoft Edge Dev (@MSEdgeDev) June 6, 2022