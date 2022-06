Twitter travaille sur une fonction de statut appelée Vibes

Après sa tentative ratée d’imiter Snapchat et Instagram Stories avec ses Fleets, Twitter travaille maintenant sur une nouvelle fonctionnalité qui vous permettra soi-disant de partager des mises à jour de statut sur la plateforme.

Baptisée « Vibes », Twitter travaille toujours sur cette fonctionnalité et elle n’est pas disponible pour tout le monde pour le moment.

Comme l’a partagé sur Twitter Alessandro Paluzzi, Twitter Vibes vous offrira un moyen pour les utilisateurs de mettre instantanément à jour leur statut sur le Web et les applications mobiles. Selon Paluzzi, vous aurez la possibilité d’ajouter un statut à partir de la fenêtre de composition du tweet, ce qui suggère qu’il pourrait faire partie d’un nouveau tweet.

Si c’est le cas, cela ressemblerait à ce que nous avons actuellement sur Facebook.

#Twitter keeps working on the Status feature by adding a new icon in the tweet composer 👀 pic.twitter.com/vTp2v7wgR3

—Alessandro Paluzzi (@alex193a) June 18, 2022