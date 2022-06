Apple prévoit de doter l’iPad Pro et le MacBook Air de 13 pouces d’écrans OLED

Nous savons depuis un certain temps qu’Apple préparait quelque chose de gros sur le front de l’OLED, et selon de nouvelles informations, cela inclut des mises à niveau massives de l’écran pour l’iPad Pro et le MacBook Pro 13 pouces.

Plus précisément, l’analyste des écrans Ross Young a déclaré dans des tweets disponibles uniquement pour ses Super Followers qu’il est très probable qu’Apple lance de nouveaux modèles MacBook Air de 13 pouces et iPad Pro avec des écrans OLED. En effet, le géant technologique Apple pourrait sortir un ordinateur portable de 13,3 pouces en même temps que l’iPad Pro OLED de 11 pouces et l’iPad Pro de 12,9 pouces.

Young affirme également que les dispositifs OLED utiliseraient une technique appelée « tandem stack », qui pourrait réduire la consommation d’énergie jusqu’à 30 %, augmenter la luminosité et prolonger la durée de vie de l’écran.

Cependant, au cas où vous seriez très excité par cette mise à niveau de l’affichage, ne le soyez pas. Il s’avère que la société n’est pas nécessairement pressée de sortir les nouveaux modèles, car le lancement des deux appareils devrait avoir lieu dans le courant de l’année 2024. En d’autres termes, tout pourrait changer du jour au lendemain, donc si quelque chose ne va pas et qu’Apple n’est pas encore prête pour la révolution OLED, toute la stratégie pourrait être repoussée indéfiniment sans que les utilisateurs ne le sachent.

Par ailleurs, le célèbre analyste d’Apple, Ming-Chi Kuo, semble croire qu’Apple va lancer un nouveau MacBook de 15 pouces l’année prochaine, sans qu’aucune mise à jour pour le MacBook de 12 pouces ne soit apparemment en préparation.

Prediction updates:

1. New 15″ MacBook would go to mass production in mid-1H23, and launch date may be 2Q23 or later.

2. New 15″ MacBook may offer two CPU options, M2 (with 35W adapter) & M2 Pro (with 67W adapter).

3. I haven’t heard of any plans for rumored 12″ MacBook yet. https://t.co/zm09nMvG7R

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) June 15, 2022