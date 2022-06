Votre prochain Chromebook pourrait savoir quand vous êtes assis en face de lui

Certains ordinateurs portables Windows haut de gamme sont dotés d’une astucieuse fonctionnalité qui peut détecter votre présence et verrouiller l’écran pour votre sécurité, ou même vous suivre pour améliorer votre bien-être numérique. C’est une fonctionnalité que les appareils Chrome OS actuels ne prennent pas encore en charge, mais il y a maintenant une indication, repérée par Chrome Unboxed, qu’elle pourrait déjà être en préparation pour un nouveau modèle de Chromebook.

On ne sait pas grand-chose sur la façon dont Google prévoit de mettre en œuvre cette fonction de sécurité ni sur sa robustesse.

Tout ceci est alimenté par un listing dans le dépôt Chromium qui mentionne la « détection du corps » pour un Chromebook qui porte le nom de « Crota ». Ce Chromebook dispose apparemment du processeur Intel Alder Lake de 12e génération et pourrait arriver au début de 2023. En outre, s’ajoute le fait que @wistron est attaché au domaine de messagerie dans le listing, dont ChromeUnboxed laisse entendre qu’il est généralement associé à l’implication de Dell dans un projet.

Alors, quel Chromebook Dell pourrait être équipé de cette fonction de détection du corps ? Selon les spéculations, il pourrait s’agir d’un modèle Chromebook Inspiron, bien que cela soit incertain puisqu’aucun Chromebook Dell phare n’a été publié depuis deux ans. ChromeUnboxed rapporte qu’il y a un total de trois Chromebooks supplémentaires de Dell qui sont en préparation avec des CPU Intel de 12e génération, donc il pourrait s’agir de l’un de ces modèles. Ceux-ci ont les noms de code « Gimble », « Primus » et « Banshee ».

Encore une fois, beaucoup de ces informations sont largement basées sur des spéculations, et rien n’a été rendu officiel pour le moment.

Google a déjà envisagé le sujet

Google a semblé teaser cette technologie en mars 2021. Alors qu’elle célébrait le 10e anniversaire des Chromebooks, la société a mentionné « l’utilisation de notre technologie d’intelligence artificielle pour aider les gens de manière proactive, en intégrant des technologies de capteurs pour des expériences plus personnalisées » comme l’une des choses à venir dans les 10 prochaines années sur le nouveau matériel.

ChromeUnboxed a également découvert des listes dans le référentiel Chromium pour le verrouillage automatique et la détection du visage. Ces deux fonctionnalités peuvent peut-être être liées à la détection du corps, mais c’est incertain à ce stade. On ne sait pas non plus exactement comment Chrome OS pourrait utiliser ces fonctionnalités à son avantage, ni si des capteurs supplémentaires seront impliqués. Si l’on se base sur la façon dont la technologie fonctionne sur les ordinateurs portables Windows, elle pourrait dépendre de la webcam et des capteurs infrarouges, mais ce n’est qu’une supposition.