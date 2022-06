Une fuite du Motorola Razr 3 révèle une batterie de faible capacité

Le Motorola Razr 3 semblait être le smartphone pliable à clapet le plus alléchant de l’année, mais, comme on dit, aucun smartphone n’est parfait, et après des mois de fuites, une rumeur malvenue a fait surface : le Razr 3 pourrait utiliser la même batterie que son prédécesseur.

Motorola a été l’une des premières entreprises à sortir un smartphone pliable. Son premier smartphone pliable est sorti en 2019 et il a été suivi d’un modèle 5G légèrement mis à jour en 2020. Ces modèles avaient un design peu inspirant avec de très grands bords d’écran et des spécifications de milieu de gamme, mais ont néanmoins commencé à un prix élevé.

Selon les rumeurs, le Razr 3 serait une mise à niveau significative du Razr 5 G. Il est probable que le smartphone adopte un design plus moderne avec des bords réduits et des écrans intérieurs et extérieurs plus grands. En outre, il devrait également être équipé de la puce Snapdragon 8 Plus Gen 1 haut de gamme récemment annoncée et d’un système de caméra plus performant.

Grâce à ces spécifications, le Razr 3 aurait pu avoir de bonnes chances de battre le futur Galaxy Z Flip 4 de Samsung, si ce n’était pas pour la capacité de la batterie.

Digital Chat Station a réitéré bon nombre des rumeurs que nous avons déjà entendues au sujet du smartphone : un écran intérieur de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz et un poinçon centré pour la caméra frontale de 32 mégapixels, et une double caméra arrière avec des capteurs de 50 mégapixels et 13 mégapixels.

Une commercialisation en juillet

Il y a également une nouvelle information : le Razr 3 pourrait être équipé d’une batterie de 2 800 mAh. Le Z Flip 4, quant à lui, devrait avoir une batterie de 3 700 mAh, ce qui pourrait l’aider à conserver sa place de meilleur smartphone pliable et le plus populaire.

Le nouveau Razr devrait durer plus longtemps que le Razr 5G, étant donné que ce dernier était équipé de la puce Snapdragon 765G de 7 nm, alors que le Snapdragon 8 Plus Gen 1 est non seulement une puce haut de gamme, mais il est également basé sur le processus plus avancé de 4 nm, ce qui le rend plus économe en énergie.

Le Razr (2022) sera vraisemblablement commercialisé fin juillet ou en août et coûtera 1 149 € en Europe, ce qui signifie qu’il sera plus abordable que le modèle sortant.