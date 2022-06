Final Fantasy VII Remake arrive sur Steam aujourd’hui

Final Fantasy VII Remake Intergrade sera disponible sur Steam ce vendredi 17 juin, et sera compatible avec le Steam Deck, ce qui permettra aux utilisateurs de Steam Decks de profiter de Final Fantasy VII Remake en déplacement. Elle permettra également à un nouveau public d’utilisateurs Steam d’accéder à la multitude de mods pour Final Fantasy VII Remake Intergrade.

Square Enix en a fait l’annonce cette semaine lors de l’événement Final Fantasy VII Anniversary Celebration annonçant le jeu, ainsi que l’épisode bonus mettant en scène Yuffie (connus ensemble sous le nom d’Intergrade).

Final Fantasy VII Remake Intergrade launches later today on Steam: https://t.co/GzVeaDlIdK Play the game on the go ─ we’re Steam Deck Verified! #FF7R #FFVII25th pic.twitter.com/DeV8cdgU8O — FINAL FANTASY VII (@finalfantasyvii) June 16, 2022

Final Fantasy VII Remake a d’abord été lancé en 2020 en tant qu’exclusivité PlayStation 4, avant d’arriver sur PlayStation 5 et Windows sous la forme de Final Fantasy VII Remake : Intergrade. Outre une refonte graphique tirant parti d’un matériel plus puissant, la nouvelle édition comprenait un DLC mettant en avant Yuffie Kisaragi, un personnage bien-aimé de Final Fantasy VII qui est absent de l’histoire principale de Remake.

Alors que le jeu était déjà disponible sur PC sur l’Epic Games Store, l’arrivée sur Steam lui permet de rejoindre la vitrine numérique la plus populaire du PC.

D’autres annonces

La sortie d’Intergrade sur Steam a peut-être été fortement demandée par les fans qui ont une aversion pour la boutique Epic Games, mais c’était loin d’être la seule annonce majeure de la célébration du 25e anniversaire. La rumeur d’un remake de Crisis Core : Final Fantasy VII a finalement été annoncé sous le titre Crisis Core : Final Fantasy VII Reunion, qui portera la préquelle culte de Final Fantasy VII sur de nouvelles plateformes, notamment PlayStation 4 et 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et Microsoft Windows.

En outre, la suite de Final Fantasy VII Remake, Final Fantasy VII : Rebirth, a été annoncée avec une magnifique nouvelle bande-annonce soulignant les déviations de l’histoire par rapport au Final Fantasy VII original. Une nouvelle bande-annonce de l’exclusivité mobile Ever Crisis : Final Fantasy VII.