Microsoft Teams 2.0 arrive sur Windows 11 sur les comptes professionnels

Votre édition de Microsoft Teams sur le lieu de travail pourrait bientôt fonctionner plus rapidement et de manière plus fluide, a laissé entendre l’entreprise.

La société a révélé la deuxième génération du logiciel de vidéoconférence, Microsoft Teams 2.0, à la fin de l’année 2021, mais jusqu’à présent, elle n’était disponible que pour les comptes personnels sous Windows 11.

Maintenant, il semble que Microsoft Teams 2.0 pourrait arriver sur les comptes professionnels, de travail et scolaires dans les prochaines semaines ou mois, dans ce qui serait une expansion bienvenue pour de nombreux utilisateurs.

Dans une réponse à une question posée sur un article de blog concernant les « améliorations des performances » de Microsoft Teams, Mark Longton, Group Principal Program Manager de la société, a apparemment confirmé que la nouvelle version serait bientôt disponible pour un plus grand nombre d’utilisateurs.

Répondant à une question sur les fonctionnalités de Teams 2.0 qui seront bientôt disponibles pour un plus grand nombre d’utilisateurs, Longton a déclaré : « Je peux dire que de nombreuses ressources sont affectées au travail sur WebView2 que vous mentionnez pour les utilisateurs professionnels… bien que je ne sois pas en mesure de faire des commentaires sur un calendrier pour le moment ».

« Je suis pleinement conscient de la nécessité de continuer à faire pression dans ce domaine en ce qui concerne la réactivité, la latence et l’utilisation des ressources, à la fois avec des gains d’équipe à court terme et des changements architecturaux à plus long terme afin d’obtenir des améliorations progressives des fonctions », a-t-il ajouté.

Diverses évolutions

S’appuyant sur le succès débridé de la version originale du logiciel, Microsoft Teams 2.0 offre un certain nombre de services et d’outils améliorés aux utilisateurs.

Tout comme le client de bureau de Microsoft, Teams 2.0 prend en charge les appels, la messagerie, les contrôles audio, la gestion des réunions et les notifications Windows natives. Il permet également aux utilisateurs de redimensionner les fenêtres et offre la possibilité de citer les réponses directement depuis l’onglet de conversation.

Cependant, il est aussi directement intégré à la nouvelle application Chat de Windows 11, réunissant pour la première fois tous vos outils de communication en un seul endroit, et il est également intégré au dock, ce qui vous permet de participer facilement aux réunions et aux appels familiaux.