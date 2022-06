La bêta d’iOS 16 fait allusion à un mystérieux nouveau HomePod

Le mois dernier, nous avons entendu des informations de l’analyste Ming-Chi Kuo selon lesquelles Apple sortira un nouveau HomePod probablement au dernier trimestre de cette année ou au premier de 2023. Maintenant, il semble que la version bêta du nouvel iOS 16 pourrait soutenir cette affirmation.

L’une des nombreuses parties intéressantes de jouer avec un logiciel bêta est de chercher des choses que vous n’êtes pas censé trouver. Dans le cas d’iOS 16, il semble qu’Apple ait enterré les références à un HomePod. Mais pas n’importe quel HomePod. Il s’agit d’un HomePod qui n’existe pas encore. Du moins, pas en dehors des portes closes d’Apple.

En effet, comme 9to5Mac l’a d’abord repéré, la version bêta d’iOS 16 comporte des références à un modèle HomePod non commercialisé. Dans son code, il y a une enceinte connectée étiquetée en interne comme « AudioAccessory6 ». Le code comprend également des enceintes étiquetées comme « AudioAccessory5 » et « AudioAccessory1 » qui font référence au HomePod mini et au HomePod original, car ce sont leurs noms d’identification internes.

Bien sûr, il pourrait également s’agir d’un simple prototype interne qui pourrait ou non voir la lumière du jour. Malheureusement, la version bêta d’iOS 16 ne fournit aucune autre information sur cet éventuel HomePod.

Quant à ce que l’on peut attendre de ce possible nouveau HomePod, eh bien, dans son tweet, Ming-Chi Kuo a déclaré « qu’il pourrait ne pas y avoir beaucoup d’innovation dans la conception du matériel ». Donc, il pourrait ressembler — plus ou moins — au HomePod classique, avec le design circulaire, les mailles et tout le reste. On peut espérer que nous aurons un peu plus de couleurs cette fois-ci, et une mise à niveau du haut-parleur serait également appréciable.

Un nouveau HomePod aurait du sens

Bien sûr, ce ne sont que des spéculations, et il reste à voir si Apple va effectivement sortir un nouveau HomePod. Le HomePod Mini a fait ses débuts à la fin de 2020, tandis que l’original a été lancé en 2018. Deux ans séparent chacun d’eux. Nous nous attendons à ce que le prochain iPhone commence à sortir des rayons dans sa fenêtre habituelle de septembre, avec iOS 16 arrivant en même temps, donc un nouveau HomePod avant les vacances de fin d’année s’adapterait parfaitement.

Le HomePod, et les enceintes connectées en général, est une passerelle importante dans la maison connectée. Le HomePod Mini n’a pas la portée d’une enceinte Amazon ou Google, mais il a certainement ses points forts. Et comme Apple est prête à tout pour soutenir Matter, c’est plus que jamais le moment de se procurer une nouvelle enceinte connectée. En guise de cadeau supplémentaire, Apple se prépare à mettre le logiciel HomePod 16 à la disposition du public en version bêta pour la première fois cette année.