Google affirme que Chrome est désormais 20 % plus rapide sur les Mac

Google a révélé il y a quelques mois que Chrome atteignait des vitesses supérieures sur macOS, battant tous les autres navigateurs, y compris Safari, le propre navigateur d’Apple. Le géant de la recherche affirme aujourd’hui que le navigateur Web a encore gagné en vitesse sur les MacBook.

En effet, si vous avez l’impression que Google Chrome s’exécute plus rapidement sur votre Mac, vous ne vous trompez pas. Google a récemment partagé de nouvelles statistiques sur le navigateur Web et affirme que Chrome est désormais 20 % plus rapide sur les Mac, d’après les tests de référence Speedometer.

Selon les données de Google, Chrome sur Mac a atteint plus de 360 sur le test Speedometer. Cela intervient 3 mois seulement après que le navigateur soit devenu le navigateur le plus performant de l’histoire de Speedometer, avec un score de 300. Pour référence, Google a testé Chrome sur le MacBook Pro M1 Max exécutant macOS 12.3.1, avec la version 104.0.5102.0 de Chrome. Le navigateur était la version optimisée native ARM64. Le graphique ci-dessous montre les différences entre les anciennes et les nouvelles versions de Chrome en matière de notation, les scores les plus élevés étant les meilleurs.

Speed has shaped our work since #Chrome’s launch in 2008. Three months ago, we recorded the highest score on Apple’s Speedometer—and now, Chrome is 20% faster on Mac, scoring over 360. pic.twitter.com/FO3t06c9p3 —Chrome (@googlechrome) June 5, 2022

Pour s’assurer que Chrome est toujours au sommet de ces critères d’évaluation, Google utilise également sa propre infrastructure interne d’évaluation. Cependant, Speedometer 2.0 est le plus représentatif de la navigation dans le monde réel. Il exécute un cycle de divers tests et applications Web courants afin de simuler les actions des utilisateurs, comme l’ajout d’éléments à faire.

Le test garantit également l’exactitude des résultats en chronométrant les interactions simulées des utilisateurs et exécute les frameworks de navigation les plus courants utilisés sur les sites Web les plus populaires au monde. Selon Google, Speedometer est également le meilleur test pour mesurer les performances JavaScript d’un navigateur.

Comment Google a-t-il obtenu ce score ? Eh bien, il s’agit de plusieurs modifications apportées à Chrome.

De multiples améliorations

Les améliorations du navigateur sont dues à quelques modifications apportées à ThinLTO, une approche d’optimisation de la construction qui aligne les éléments de la base de code essentiels pour améliorer la vitesse. Cela s’ajoute à un certain nombre d’optimisations générales de JavaScript introduites par Google l’année dernière.

Google affirme que toutes ces modifications ont permis d’améliorer de 83 % le score du Speedometer. Les avantages en termes de performances du processeur M1, ainsi que les fonctionnalités du moteur de navigation telles que Sparkplug et LTO+PGO sont également d’autres facteurs, selon l’entreprise. « Nous sommes ravis d’avoir atteint cette étape importante en matière de performances et nous sommes impatients d’améliorer encore plus les performances à chaque version », a déclaré Google en annonçant cette étape en mars dernier.