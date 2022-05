L’iPhone 14 Pro et Pro Max pourrait enfin disposer d’un écran Always on Display

De nombreux smartphones Android et même les récents modèles de smartwatches d’Apple sont dotés d’une fonctionnalité appelée affichage permanent, ou Always on Display, qui permet d’afficher des informations telles que l’heure et la date même lorsqu’un appareil est endormi. L’iPhone 13 Pro et Pro Max de l’année dernière ont fait l’objet d’une brève rumeur selon laquelle ils disposaient de cette fonctionnalité, mais cela ne s’est pas concrétisé. Heureusement pour les utilisateurs d’iPhone qui attendent cette fonctionnalité, il y a de fortes chances qu’elle soit introduite avec l’iPhone 14.

Les iPhone 13 Pro et Pro Max sont équipés de la technologie d’oxyde polycristallin à basse température (LTPO) qui permet un taux de rafraîchissement dynamique qui change en fonction de ce que vous regardez. Ainsi, une fréquence plus rapide de 120 Hz n’est activée que lorsque cela est nécessaire, par exemple lorsque vous jouez à un jeu ou que vous regardez une vidéo.

Ces smartphones ne sont capables de réduire la fréquence de rafraîchissement qu’à 10 Hz et une fuite récente avait indiqué que l’iPhone 14 Pro et Pro Max serait capable de descendre à 1 Hz. Cela pourrait ouvrir la voie au mode Always on Display, selon l’analyste Ross Young, spécialiste de l’industrie des écrans.

Mark Gurman, de Bloomberg, a corroboré cette rumeur. La 2022e conférence mondiale des développeurs d’Apple (WWDC) démarre le mois prochain et c’est à cette occasion qu’Apple présentera iOS 16. Gurman écrit qu’iOS 16, dont le nom de code est Sydney, sera une mise à jour importante et « sera rempli de changements dans tout le système d’exploitation, y compris des mises à jour des notifications, du multitâche de l’iPad, et des applications Messages et Santé ».

Il affirme également qu’Apple prévoit d’améliorer l’interface de l’écran de verrouillage et pourrait introduire des fonds d’écran avec des capacités de type widget. Il est également question d’une fonctionnalité Always on Display, qui vous permettra d’afficher des informations de base et éventuellement des notifications, même lorsque le smartphone est verrouillé.

D’autres nouveautés attendues

Sans surprise, cette fonctionnalité sera exclusive à l’iPhone 14 Pro de 6,1 pouces et à l’iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces, dont les noms de code sont respectivement D73 et D74. Cela s’explique apparemment par le fait que l’iPhone 14 de 6,1 pouces et l’iPhone 14 Max de 6,7 pouces ne disposeront pas de la technologie LTPO nécessaire pour réduire le taux de rafraîchissement.

Gurman réaffirme également que les modèles Pro se débarrasseront de l’encoche en faveur de découpes en forme de poinçon et de pilule, et qu’ils seront dotés d’une nouvelle caméra arrière de 48 mégapixels. Il affirme également que ces modèles seront équipés de la nouvelle puce A16, qui, selon certaines fuites récentes, sera fabriquée selon le procédé de 5 nm.

L’ensemble de la gamme pourrait également bénéficier de la connectivité par satellite, ce qui permettrait d’envoyer des SMS d’urgence lorsque la connectivité cellulaire n’est pas disponible.

Apple dévoilera probablement la gamme d’iPhone 14 en septembre, en même temps que l’Apple Watch Series 8.