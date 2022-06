Vous pouvez désormais épingler trois publications ou Reels sur votre profil Instagram

Instagram a annoncé quatre mises à jour de la plateforme qui sont déployées pour les utilisateurs aujourd’hui : les Reels peuvent durer jusqu’à 90 secondes, l’audio peut être importé dans les Reels, des autocollants peuvent être ajoutés aux Reels, et les utilisateurs peuvent désormais épingler du contenu sur leur grille de profil.

En effet, Instagram vous permet désormais d’épingler jusqu’à trois publications ou Reels en haut de votre profil. Tout comme les publications épinglées sur TikTok et Twitter, ils seront placés au premier plan de votre grille Instagram comme si vous les aviez récemment postés.

You can now choose up to three posts or Reels to pin to the top of your profile. pic.twitter.com/9waQkueckG

You like it? You pin it 📌

Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité en sélectionnant l’un de vos publications ou Reels, puis en cliquant sur les trois points situés dans le coin supérieur droit du post. De là, appuyez sur Épingler sur votre profil. Lorsque vous retournez sur votre profil, vous verrez votre message dans le coin supérieur gauche de votre grille avec une icône d’épingle blanche. Si vous décidez d’ajouter un autre message ou un Reel, tous les messages épinglés existants seront poussés vers la droite.

« Votre profil est votre lieu de vie. Nous cherchons donc à vous donner le contrôle de cette expérience », explique Adam Mosseri.

Les messages épinglés sont en préparation depuis au moins le début de cette année. Alessandro Paluzzi a repéré la fonctionnalité pour la première fois en janvier, et Instagram a officiellement annoncé un test en avril. Alors que de nombreux utilisateurs utilisent déjà les mises en avant des Stories — qui apparaissent sous la forme de vignettes en forme de bulles situées sous la photo de profil et le nombre d’abonnés — pour présenter différentes catégories de contenu, les publications épinglées pourraient permettre aux créateurs de s’assurer que certaines publications sont remarquées.

📣 New Features for Creators 📣

Some fun, new features built for creators that make it easier to engage and share:

– 90-second Reels

—Import audio in Reels

—Interactive stickers in Reels

—Grid pinning

Let me know what you think👇🏼 See you next week ✌🏼 pic.twitter.com/VrW5IWmWcZ

—Adam Mosseri (@mosseri) June 7, 2022