Les spécifications de l’écran du Nothing Phone (1) font l’objet d’une rumeur

Le buzz que Carl Pei, cofondateur de OnePlus, a réussi à générer autour du Nothing Phone (1) moins de deux ans après avoir créé la startup basée à Londres et avec un seul autre produit commercial au nom de la société pourrait bien être sans précédent, et croyez-le ou non, le mystérieux smartphone est encore (largement) entouré de secret.

Selon un récapitulatif Twitter de la semaine dernière, seule une poignée de détails ont été dévoilés, notamment la traditionnelle coque transparente confirmée il y a peu de temps, un châssis intermédiaire en aluminium recyclé contribuant à un design indubitablement haut de gamme et accrocheur, un processeur Snapdragon sans nom, la prise en charge de la recharge sans fil et l’absence de « menton » sous l’écran.

A recap of what’s officially out there:

—Recycled aluminum mid-frame ♻️

—Transparent back 🪟

—Wireless charging 🔋

—@Qualcomm Snapdragon processor 🐉

—Bonus: no chin 📐

—Announcement date coming (very) soon⏱️ —Nothing (@nothing) May 30, 2022

Bien sûr, la rareté des informations officielles n’empêche pas les rumeurs de fournir des détails et des spécifications non officiels, non vérifiés et non vérifiables, dont certains semblent plus plausibles que d’autres.

Les dernières informations « exclusives » prétendument révélées par TechDroider, par exemple, ne nous surprendraient pas du tout si elles se matérialisaient dans un proche avenir, y compris un écran OLED de 6,55 pouces avec une résolution de 2 400 x 1 080 pixels, ainsi que des bords plats et « pas de menton ».

Aussi surréaliste que cela puisse paraître à ceux qui se souviennent de l’apparence des smartphones les plus populaires au monde il y a moins d’une décennie, c’est maintenant décrit comme un « facteur de forme compact » par le célèbre informateur Yogesh Brar, qui s’attend également à ce que le Nothing Phone (1) offre « quelques fonctionnalités inédites » et une « expérience logicielle supérieure à la moyenne » dans la tranche de prix « moyenne supérieure ».

Des spécifications alléchantes, le prix aussi ?

Cette dernière partie suggère que les précédentes rumeurs d’un prix de départ autour de 500 dollars pourraient se vérifier, ce qui signifie que ce smartphone peu conventionnel rivalisera directement avec des appareils comme le Galaxy A53 5G de Samsung et le futur Pixel 6a de Google.

Ce sont des smartphones assez compacts par rapport aux normes de 2022, et alors que nous pouvons certainement nous attendre à ce que le Nothing Phone (1) batte le taux de rafraîchissement de l’écran de 60 Hz du Pixel 6a, pas sûr qu’il arrive à égaler les 120 Hz du A53.

Nous allons en savoir plus cette semaine

Heureusement, nous pourrions ne pas avoir à attendre longtemps jusqu’à ce que toutes nos questions soient répondues, puisque des informations officielles pourraient être confirmées sur Twitter « cette semaine ».