Le Google Doodle rend hommage à Angelo Moriondo, inventeur de la machine à espresso

Selon Wikipedia , Moriondo, un homme de Turin, en Italie, a breveté la toute première machine à espresso, la première à utiliser à la fois la vapeur et l’eau pour préparer une tasse de café. Le brevet déposé en 1884, la décrit comme une « nouvelle machine à vapeur pour la confection économique et instantanée d’une boisson au café ». Hormis le dépôt du brevet, il semble que Moriondo ait été un peu discret, il n’y a pas de photos de sa machine ni de marque portant son nom.

Le mot « espresso » trouve son origine dans le mot « express » , et c’est une boisson qui répond bien aux trois définitions du mot. Par rapport à d’autres styles d’infusion courant au XIXe siècle, la préparation de l’espresso était nettement plus rapide, puisqu’elle prenait généralement moins de deux minutes. Une deuxième signification est que chaque portion d’espresso est souvent faite expressément pour un client.

Les amateurs de café et les passionnés de l’art de préparer une tasse de café connaissent probablement l’espresso. En fait, la plupart des boissons à base de café commencent par une ou deux doses d’espresso, des lattes classiques aux boissons froides. Mais si l’on remonte dans le temps, la préparation plus sophistiquée de l’espresso était autrefois inexistante. Les buveurs de café n’avaient aucune idée du goût d’un espresso. Tout a progressivement changé lorsque la première machine à expresso a été inventée par cet Italien nommé Angelo Mariondo.

Le géant des moteurs de recherche commémore un nombre incalculable d’événements et de personnes, qu’il s’agisse de fêtes ou de figures marquantes de l’histoire. Cette fois, il s’agit de célébrer l’homme à l’origine de ce que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de machine à expresso. Sans Mariondo, il n’aurait probablement pas été possible de boire un café.

Google Doodle rend hommage à l’inventeur de la machine à espresso, rien de moins qu’Angelo Moriondo . Le moteur de recherche se souvient de Moriondo et de sa contribution à l’art du café à l’occasion de son 171e anniversaire. Olivie When a créé le Doodle animé pour commémorer le cerveau de la machine à espresso . Le Doodle montre l’aspect de la machine à café en se basant sur la façon dont le brevet l’illustre et la décrit.