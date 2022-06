La NASA va développer un vaisseau spatial spécial qui pourrait entrer dans l’orbite du soleil !

L’équipe a déjà conçu et testé différents types de matériaux pour voiles diffractives. En outre, les chercheurs ont conçu de nouveaux schémas de navigation et de couleurs pour un vaisseau spatial à voiles lumineuses qui pourrait potentiellement sortir pour une mission d’orbite autour des pôles du Soleil.

La NASA note toutefois que les voiles solaires existantes sont massives et très fines, ce qui limite la capacité d’un vaisseau spatial à manœuvrer librement dans l’espace sans sacrifier la précieuse énergie solaire. Les voiles optiques diffractives, quant à elles, reposent sur de petits réseaux intégrés dans des films minces. Cela permettrait aux voiles de diffracter la lumière du soleil en l’étalant et en la faisant passer par une ouverture étroite. En d’autres termes, ce nouveau concept permettrait à un vaisseau spatial d’utiliser plus efficacement la lumière du soleil tout en manœuvrant librement dans l’espace .

L’objectif de la NASA d’étudier plus avant le Soleil et d’autres voiles célestes a franchi une nouvelle étape puisque l’organisation spatiale américaine vient d’investir 2 millions de dollars pour développer un nouveau concept de voile solaire. Ce concept, baptisé « diffractive lightsailing », pourrait ouvrir la voie au développement d’un vaisseau spatial capable de se propulser en orbite autour des pôles du Soleil .