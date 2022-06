Le Galaxy Z Flip 3 est le modèle le plus populaire de tous les smartphones pliables réunis

Le marché des smartphones pliables était auparavant une petite niche réservée aux acheteurs les plus riches, mais il prend rapidement de l’ampleur, et de nouvelles statistiques illustrent l’ampleur de cette croissance.

Les experts en affichage DSCC ont publié un rapport sur le marché des smartphones pliables, portant sur le « Q1 2022 », soit de janvier à mars de cette année. Il s’agit du troisième meilleur trimestre de tous les temps pour ce type de mobile, bien qu’il soit à la traîne derrière la période de Noël 2021.

Mais, il y a un vainqueur incontestable en termes d’expéditions de smartphones pliables : c’est le Samsung Galaxy Z Flip 3, qui a raflé 51 % de parts de marché, devançant le Galaxy Z Fold 3 (qui était en deuxième position) et le Huawei P50 Pocket (qui était en troisième position).

Ces trois mobiles ont représenté ensemble 91 % des livraisons, les anciens fleurons de Samsung et Huawei, ainsi que les Xiaomi Mi Mix Fold et le OPPO Find N devant se contenter de ramasser les miettes.

Les smartphones pliables à clapet (comme le Z Flip et le P50 Pocket) ont été les grands gagnants, obtenant 70 % des parts de marché, bien que ces deux appareils soient les seuls nouveaux modèles de la catégorie.

Les smartphones à clapet très plébiscités

Il y a beaucoup de chiffres qui circulent, mais les fabricants de smartphones pliables tirent probablement quelques enseignements majeurs de cette nouvelle. Tout d’abord, les smartphones à clapet sont clairement populaires, et avec ces statistiques en tête, il n’est pas vraiment logique que seuls Samsung, Huawei et Motorola fabriquent ces appareils — et ce dernier n’a pas sorti un pliable en 2022. Nous verrons probablement d’autres entreprises, comme Xiaomi, Honor et OPPO, se tourner vers ce facteur de forme.

Il y a un gros avantage dans les smartphones à clapet, et ça concerne les prix : le Z Flip 3 de Samsung a été positionné comme une alternative abordable au Z Fold 3, et ce en raison de ses dimensions. Les petits smartphones à clapet n’ont tout simplement pas besoin d’écrans aussi grands ou de composants aussi onéreux que leurs grands frères et sœurs, et coûtent donc moins cher à l’achat.

Des smartphones vendus dans le monde entier

Un autre petit point intéressant est que les trois smartphones qui ont représenté 91 % des ventes de smartphones pliables font partie des rares exemples d’appareils pliables mis en vente sur un marché mondial. De nombreux appareils, comme le Honor Magic V, le OPPO Find N et le Xiaomi Mi Mix Fold, n’ont été mis en vente qu’en Chine, et tous ces appareils exclusifs ont clairement représenté moins de 9 % des ventes.

Il est probable que de nombreuses entreprises réalisent maintenant qu’elles devront élargir leur champ d’action pour ne pas perdre la course aux smartphones pliables.

Donc, globalement, si les entreprises gardent ces statistiques à l’esprit, il pourrait y avoir plus de choix dans les smartphones à clapet, et les smartphones pliables seront finalement plus abordables.