Voici comment marchera l’édition d’un tweet dans Twitter

Un bouton pour modifier votre tweet déjà publié. C’est le rêve de nombreuses personnalités de l’Internet lorsqu’un simple tweet a déclenché un drame. Ou, pour le dire sur un ton moins dramatique : une option de modification du tweet est quelque chose que nous aimerions tous avoir, même pour corriger une stupide coquille ou une erreur de formulation.

Et, comme vous l’avez probablement entendu, Twitter travaille sur une telle fonctionnalité. Aujourd’hui, le développeur et chercheur d’applications Nima Owji montre comment cette fonctionnalité pourrait fonctionner, rapporte 9to5Mac.

Tout d’abord, Twitter travaille sur un minuteur pour la modification d’un tweet. Le minuteur s’affichera probablement lorsque vous êtes en train d’effectuer vos modifications. Jusqu’à présent, il n’est pas clair si le temps que Twitter vous accordera est de 30 minutes pour modifier un tweet. Cette limite de temps pourrait également n’être qu’un substitut d’une autre limite de temps…

#Twitter is working on a timer for the Tweet Composer. It shows up when you’re editing a tweet! pic.twitter.com/1CVfCHe4yA

L’intégration par Twitter d’un minuteur pour les modifications est quelque chose que peu de plateformes font. Par exemple, Facebook vous permet d’éditer n’importe quelle publication et affiche ensuite la mention « édité » sur celle-ci, tandis qu’Instagram n’affiche même pas la mention « édité » sur une légende que vous avez modifiée après sa publication.

Owji a également trouvé d’autres détails intéressants sur la fonction d’édition de Twitter. L’un d’eux est que vous ne pourrez pas aimer, retweeter ou répondre à l’ancienne version d’un tweet édité : comme un tweet supprimé. Ainsi, vous ne pourrez pas interagir avec elle, mais uniquement avec la version la plus récente du tweet en question.

#Twitter won’t let you Like, Retweet, or Reply to the old version of an edited tweet! pic.twitter.com/iGkEnJz3yS

— Nima Owji (@nima_owji) June 3, 2022