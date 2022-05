by

Voici les détails officiels du design du Nothing Phone (1), y compris le boîtier transparent

En mars de cette année, l’ancien cofondateur de OnePlus, Carl Pei, a annoncé ce que nous attendions tous : sa nouvelle société, Nothing, lancerait un smartphone Android cette année. Cependant, à part le nom de l’appareil, Pei a laissé beaucoup de choses en suspens.

Maintenant, nous avons quelques informations à nous mettre sous la dent. Pei et le designer principal de Nothing, Tom Howard, se sont assis avec Wallpaper pour discuter du processus de conception du Nothing Phone (1). Au cours de l’entretien, l’équipe a révélé quelques détails cruciaux sur l’appareil.

Tout d’abord, comme prévu, le Phone (1) aura un design transparent. Cela signifie que le smartphone sera esthétiquement assorti au seul autre produit matériel de Nothing, le Nothing Ear (1). Pei explique à quel point cela est important :

L’un des problèmes de l’industrie technologique était que personne n’avait une façon cohérente de concevoir les produits. À part Apple — vous pouvez voir leur vision cohérente. Mais si vous avez une table remplie de produits d’un autre fabricant, vous ne voyez pas vraiment cela. Dès le début, nous avons voulu avoir une conception très distincte et iconique qui nous soit propre.

Le processus d’ingénierie est analogue à un puzzle, selon Howard. Il ajoute à ce sentiment en expliquant combien il est difficile de créer un smartphone transparent qui n’ait pas l’air idiot. « Il y a plus de 400 composants dans un smartphone, assemblés par couches », a-t-il déclaré. « Nous voulions célébrer les “bons”, les éléments qui nous semblaient vraiment intéressants à mettre en valeur ». Bien sûr, cela implique de recréer des couches de pièces, ce qui ajoute de la difficulté à la création du smartphone.

La conception au coeur de son développement

L’un de ces aspects, explique Howard, est la bobine de recharge sans fil. Cela ne signifie pas nécessairement que le Nothing Phone (1) disposera de la recharge sans fil, mais il est intéressant que Howard l’ait souligné au cours de l’interview. Il n’est pas farfelu de penser que le Phone (1) aura cette caractéristique.

Malheureusement, Nothing n’a pas montré de photo du Nothing Phone (1). Tout ce que nous avons obtenu, c’est le croquis en haut de cet article, qui montre un premier schéma de conception de ce que la société veut faire. Pour l’instant, il ne vous reste plus qu’à faire preuve d’imagination, du moins jusqu’à ce que le smartphone dans le courant de l’été.