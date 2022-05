Le nouvel écran de jeu d’Asus offre une fréquence d’affichage de 500 Hz

Après avoir récemment annoncé de nouveaux ordinateurs portables de jeu sous ses gammes ROG Strix Scar et ROG Flow, ASUS a maintenant dévoilé un nouveau moniteur de jeu appelé ROG Swift 500 Hz sous sa gamme ROG lors de l’événement Computex de cette année. Ce moniteur est le premier au monde à offrir une fréquence de rafraîchissement de 500 Hz. Avec ce moniteur, la société vise à établir une nouvelle norme pour les moniteurs de jeu sur le marché.

Le ASUS ROG Swift 500 Hz est équipé de l’un des panneaux d’affichage les plus rapides, prenant en charge un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 500 Hz, pour offrir une expérience de jeu ultra-fluide, ce qui constitue son principal atout. Cela signifie que le contenu sur l’écran peut se rafraîchir 500 fois par seconde. ASUS affirme que c’est 8 fois plus rapide que les écrans standard à 60 Hz.

Conçu pour répondre aux besoins des joueurs professionnels, le ROG Swift 500 Hz offre un écran Full HD de 24,1 pouces avec des bords latéraux et supérieurs ultrafins, et une résolution d’écran de 1 920 x 1 080 pixels. Pour ce faire, ASUS a utilisé une nouvelle technologie Esports TN (E-TN) pour la dalle, qui offre un temps de réponse 60 % meilleur que les dalles TN standard.

En outre, la société a intégré le Reflex Analyzer de NVIDIA et G-SYNC directement dans le ROG Swift 500 Hz, ce qui permettra aux joueurs de régler les paramètres d’affichage pour obtenir le plus faible décalage possible dans les titres multijoueurs compétitifs comme CS : GO, Valorant, Apex Legends ou Call of Duty Warzone.

Pas d’information sur le prix

En outre, le moniteur intègre un mode Vibrance, spécialement conçu pour les esports, qui permet à une plus grande quantité de lumière de traverser les cristaux LCD de l’écran.

Pour ce qui est du prix et de la disponibilité du ASUS ROG Swift 500 Hz, la société n’a pas encore donné de détails à ce sujet. Cependant, comme le moniteur est conçu avec des technologies de pointe et vise à répondre aux besoins des joueurs professionnels, nous nous attendons à ce que son prix soit dans le segment haut de gamme.