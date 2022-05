Google Assistant pourrait bientôt apprendre à reconnaître votre voix

9to5Google a découvert des portions de code cachées dans les récentes itérations de l’application Google qui pourraient indiquer qu’une grande amélioration est à venir pour Google Assistant. Déjà largement considéré comme le meilleur assistant numérique proposé sur les appareils aujourd’hui, le code découvert par 9to5Google semble évoquer un système de reconnaissance vocale qui permettrait à Google Assistant de reconnaître votre voix.

Les portions de code liées à la « reconnaissance vocale personnalisée » pourraient apparaître dans les paramètres de Google Assistant avec une description qui se lit comme suit : « Stocker des enregistrements audio sur cet appareil pour aider Google Assistant à mieux reconnaître ce que vous dites. Les enregistrements audio restent sur cet appareil et peuvent être supprimés à tout moment en désactivant la reconnaissance vocale personnalisée. En savoir plus ».

Google veut que Assistant s’améliore dans la reconnaissance de votre voix. Google a déjà un article de support sur ce qu’on appelle « l’apprentissage fédéré ». La page d’assistance indique : « L’apprentissage fédéré est une technologie de protection de la vie privée que nous utilisons pour améliorer les modèles sur l’appareil sans envoyer les données brutes des utilisateurs aux serveurs de Google. Google Assistant utilise l’apprentissage fédéré pour améliorer “Hey Google”. Lorsque vous demandez “Hey Google, quel temps fera-t-il demain ?”, un modèle sur l’appareil détecte que vous avez dit “Hey Google”, puis envoie votre requête à Google Assistant ».

Google note que « ce modèle peut s’activer alors que vous ne l’aviez pas prévu, par exemple, si un bruit ressemble à “Hey Google”. Il se peut également qu’il ne se déclenche pas lorsque vous avez dit “Hey Google”. Nous utilisons maintenant l’apprentissage fédéré pour affiner le modèle “Hey Google” et essayer de réduire les mauvaises activations et les ratés ».

L’apprentissage de votre voix pourrait aider Google Assistant à transcrire plus précisément certaines des expressions courantes que vous prononcez souvent et les contacts que vous mentionnez le plus. Sur certains appareils de maison connectée de Google, comme le Nest Hub et le Mini de 2e génération, Google utilise une puce d’apprentissage automatique qui traite les requêtes et les tâches que vous prononcez le plus souvent afin que Google Assistant puisse fournir « un temps de réponse beaucoup plus rapide ».

Améliorer les appareils de la maison connectée

Google pourrait chercher à étendre cette capacité de vos appareils de la maison connectée à vos produits mobiles fonctionnant sous Android en vous demandant de choisir si vous êtes intéressé. Les fichiers resteraient sur votre appareil jusqu’à ce que vous désactiviez le système.

Vous avez peut-être récemment remarqué que lorsque vous appelez vos sociétés de cartes de crédit, certaines d’entre elles signalent qu’elles capturent des échantillons de votre voix pour les associer à de futurs appels téléphoniques à des fins de sécurité. De plus, Google note que « si vous désactivez cette fonctionnalité, votre assistant sera moins précis dans la reconnaissance des noms et des autres mots que vous prononcez fréquemment. Tous les fichiers audio utilisés pour améliorer la reconnaissance vocale pour vous seront supprimés de cet appareil ».

Tout cela fait partie de la tentative de Google de permettre aux utilisateurs d’avoir des conversations plus naturelles avec Google Assistant à partir de l’année prochaine. Au cours de la Google I/O 2022, la société a révélé que Assistant sera en mesure de maintenir une conversation simplement en établissant un « contact visuel », de sorte que les choses puissent être faites sans avoir à dire le mot-clé « Hey Google ».