Android pourrait bientôt détecter si vous toussez et ronflez pendant votre sommeil

Google travaillerait à l’introduction de la détection des ronflements et de la toux dans les appareils Android. Comme l’a découvert 9to5Google, des lignes de code dans le fichier d’installation de l’application Google Health Studies révèlent que le géant technologique mène actuellement une étude intitulée « Sleep Audio Collection », qui n’est accessible qu’aux employés de Google.

Le géant technologique explique : « Pour participer à cette étude, vous devez être un Googler à temps plein et posséder un smartphone Android. Les conditions environnementales requises pour cette étude sont de ne pas avoir plus d’un dormeur adulte dans la même pièce qui ne travaille pas pour une société concurrente ».

Avec cette expérience, Google recueille les données nécessaires pour valider, régler et développer des algorithmes et une suite avancée de capacités de détection qui pourraient ensuite être mises à disposition sur Android.

Ces « algorithmes de toux et de ronflement » apparaîtront comme une fonction de suivi du sommeil pour vous, l’utilisateur final, et surveilleront si vous toussez ou ronflez pendant votre sommeil. Google a également expliqué que la fonction fonctionnera de manière à « préserver la vie privée, sur l’appareil », ce qui signifie que les informations collectées seront traitées en toute sécurité et stockées localement sur votre smartphone. Selon Big G, ces nouvelles fonctionnalités fourniront aux utilisateurs « un aperçu significatif de leur sommeil ».

Une fonction très utile

Une fonction de détection des ronflements présente de nombreux avantages et vous donnera sûrement davantage d’informations sur la façon dont vous dormez. Par exemple, elle peut vous dire si vous ronflez et dans quel cycle. Elle peut aider les personnes qui luttent contre l’apnée du sommeil et d’autres problèmes de santé à suivre la façon dont les changements de régime alimentaire et les horaires de sommeil affectent leur qualité de repos.

Malheureusement, on ne sait pas comment et quand Google prévoit de mettre en œuvre la fonction de suivi des ronflements, ni si elle sera disponible sur tous les appareils Android ou seulement sur les smartphones Pixel. Il est également possible pour Google d’ajouter cette fonction à son application de suivi de la condition physique, Google Fit.

Bien sûr, il existe des applications qui proposent la détection des ronflements et que vous pouvez utiliser dès maintenant.