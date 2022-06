by

by

Google Lens est mis à jour de façon simple et claire dans Chrome

Google Lens est mis à jour de façon simple et claire dans Chrome

Il y a tout juste deux mois, Google Lens a remplacé la traditionnelle fonction de « recherche d’images inversée » dans le navigateur de bureau Chrome. Et elle bénéficie déjà d’une mise à jour intéressante ! Au lieu de s’ouvrir dans un nouvel onglet, Google Lens dispose désormais d’une barre latérale dédiée dans Chrome.

Google Lens est un outil multifonctionnel qui permet de traduire du texte, d’identifier des objets dans des images, de vous montrer des liens vers des produits pour des objets, et bien plus encore. Maintenant que Lens s’ouvre dans une barre latérale de Chrome, vous pouvez l’utiliser sans quitter une page Web (ou encombrer Chrome d’onglets supplémentaires). Il vous suffit de faire un clic droit sur une image ou une sélection de texte et de cliquer sur « Rechercher une image avec Google Lens ».

Google Lens est conçu pour pouvoir tout identifier, des bâtiments aux animaux en passant par les vêtements, les plantes et les œuvres d’art. Il offre un moyen plus visuel de trouver les informations que vous recherchez en ligne. Cette fonctionnalité est très prometteuse, mais elle ressemble souvent à une nouveauté amusante que Google a du mal à transformer en un outil utile. Il est à espérer que Google, en la rendant plus accessible sur le bureau, permettra à son potentiel d’émerger.

Le seul inconvénient de cette barre latérale, à mon avis, est qu’elle peut sembler un peu exiguë sur les petits écrans. Mais le fait d’appuyer sur le bouton « Ouvrir dans un nouvel onglet » dans la barre latérale Lens l’envoie dans un onglet, donc peut-être que ce n’est pas un vrai problème. (Le bouton « ouvrir dans un nouvel onglet » est la petite boîte avec la flèche).

La nouvelle barre latérale Google Lens devrait déjà fonctionner dans votre navigateur Chrome. Si ce n’est pas le cas, vous devrez peut-être effectuer une mise à jour rapide.