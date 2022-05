Le fondateur de Microsoft, Bill Gates, utilise le Galaxy Z Fold 3 au quotidien

Le cofondateur de Microsoft et l’une des personnes les plus riches du monde, Bill Gates, n’a pas caché sa préférence pour Android par rapport à iOS lors de précédentes interviews. Cependant, il n’a pas révélé quel smartphone il utilise, jusqu’à récemment.

Au cours d’une récente session Reddit Ask Me Anything (AMA), Bill Gates a finalement révélé le nom du smartphone qu’il utilise au quotidien, et, étonnamment, il ne s’agit pas d’un appareil Microsoft ! Le fondateur de Microsoft, Bill Gates, utilise plutôt un Samsung Galaxy Z Fold 3 comme smartphone principal.

Gates a également fait l’éloge de l’écran de l’appareil, de sa conception et de ses fonctionnalités de type PC portable. Vous pouvez voir la révélation de Gates en réponse à une question Reddit dans la capture d’écran jointe ci-dessous.

L’utilisation d’un smartphone pliable Samsung pourrait également être due à la collaboration entre Samsung et Microsoft pour l’intégration des appareils Samsung avec Windows.

Pourquoi Gates utilise-t-il un Fold 3 en particulier ? Après tout, il dit en essayer “différents”. Il explique que la taille de l’écran du Z Fold signifie qu’il peut s’en sortir en l’utilisant et un “PC portable” et rien d’autre. Il est probable qu’il utilise également un smartphone Samsung, simplement parce que le partenariat étroit entre Samsung et Microsoft permet aux différents appareils de la société de s’intégrer extrêmement bien à Windows.

Ce n’est pas le Surface Duo

Maintenant, il est surprenant de voir Gates utiliser un appareil Samsung au lieu du Surface Duo ou même du Surface Duo 2 de l’année dernière, qui était équipé du SoC Snapdragon 888. L’appareil de Microsoft offre des fonctionnalités analogues à celles de l’appareil pliable phare de Samsung, avec deux écrans internes, un facteur de forme pliable avec une charnière acclamée par la critique, et plus encore.

Mais là encore, l’appareil de Samsung est beaucoup plus fiable en ce qui concerne les mises à jour logicielles en temps opportun, un écran de couverture de type smartphone, et un véritable écran pliable, contrairement au facteur de forme pliable à double écran des appareils Surface Duo de Microsoft. Cependant, je suis sûr que Gates n’aurait utilisé un smartphone Microsoft avec son propre système d’exploitation mobile que si la société avait réussi dans le domaine des systèmes d’exploitation mobiles !