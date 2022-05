Ne soyez pas trop surpris si l’iPhone 14 Max est lancé plus tard que prévu

Apple va lancer quatre nouveaux modèles d’iPhone en septembre, et sans aucun doute, l’un des modèles qui vont attirer beaucoup d’attention est le tout nouvel iPhone 14 Max. En gros, la gamme de quatre appareils comprendra l’iPhone 14, l’iPhone 14 Max, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max. La société abandonne donc le facteur de forme mini, manifestement parce que le modèle de 5,4 pouces a jusqu’à présent affiché des performances bien inférieures aux attentes.

Selon l’analyste Jeff Pu, le tout nouvel iPhone 14 Max connaît déjà des retards, car Pegatron, la société chargée de produire l’appareil, a interrompu ses activités en raison du confinement de Shanghai.

Cela signifie que la production de masse réelle de l’iPhone 14 Max pourrait maintenant commencer à la fin du mois d’août, et ce, quelques semaines seulement avant l’annonce de l’appareil et probablement juste environ un mois avant le début des ventes.

L’iPhone 14 Max sera-t-il lancé plus tard que les autres modèles ? Cela va-t-il également entraîner un retard dans le lancement des ventes ? C’est difficile à dire, mais ne soyez pas trop surpris si l’iPhone 14 Max arrive dans les rayons plus tard que les autres modèles. En théorie, Apple pourrait encore avoir le temps nécessaire pour travailler avec Pegatron sur la gestion de ce potentiel retard, en particulier étant donné que l’arrêt de production s’est produit dans cette phase précoce, mais il reste à voir si cela se produit ou non.

D’autre part, il y a une chance qu’Apple commence à vendre l’iPhone 14 Max avec un inventaire limité, surtout parce qu’il est difficile de dire si l’appareil se vendrait en grand nombre dès le début ou non.

Il remplacera l’iPhone mini

Mais bien sûr, tout pourrait changer du jour au lendemain, alors pour l’instant, il suffit de tout prendre avec des pincettes. À propos, au cas où vous vous poseriez la question, l’iPhone 14 Max est essentiellement destiné à remplacer le terriblement impopulaire iPhone 13 mini (malgré ce que son nom pourrait suggérer), associant très probablement l’écran de 6,7 pouces du 13 Pro Max avec la puce A15 Bionic du 13 Pro Max tout en manquant les caractéristiques et capacités de qualité Pro de cette année, comme la caméra principale de 48 mégapixels et la fonction Always on Display.

Tout cela pourrait expliquer pourquoi il s’agit du seul modèle de la série iPhone 14 qui aurait été touché par des problèmes de chaîne d’approvisionnement en premier lieu, car Apple s’attend probablement à ce que les variantes « ordinaires » et Pro s’avèrent plus populaires, en donnant la priorité à leur développement et à leur production en conséquence.