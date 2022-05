Microsoft confirme « Keystone », un dispositif de streaming sur le cloud pour Xbox

Mais la société a souligné qu’elle doit encore travailler sur l’appareil et qu’elle explorera d’autres « itérations » du produit pour lancer celui qui est le mieux adapté aux besoins des gens. Elle a ajouté : « Nous avons pris la décision de nous éloigner de l’itération actuelle du dispositif Keystone. Nous allons tirer les leçons de nos expériences et recentrer nos efforts sur une nouvelle approche qui nous permettra d’offrir le Xbox Cloud Gaming à davantage de joueurs dans le monde à l’avenir ».

La motivation derrière ce projet est de répondre au besoin d’un « dongle plus abordable » analogue à un stick de streaming comme l’Amazon Fire TV, selon Windows Central. Comme ces sticks, le Keystone est un dispositif de streaming HDMI, mais pour le Xbox Game Pass et le service Xbox Cloud Gaming .

Depuis l’année dernière, on s’attend à ce que Microsoft présente un appareil de streaming comme le Fire TV Stick d’Amazon pour rendre les jeux accessibles à un nombre croissant de personnes. Lors de l’événement E3 de l’année dernière, Microsoft a confirmé ses plans et depuis, nous avons entendu quelques informations sur le produit. Maintenant, selon les dernières informations, cette nouvelle a été confirmée, car Microsoft a partagé quelques détails supplémentaires à ce sujet.