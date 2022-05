Call of Duty : Modern Warfare II sortira le 28 octobre

Tout comme Modern Warfare II, Call of Duty: Warzone 2 est en cours de développement . Cette suite du précédent Warzone devrait suivre sa nature de service en direct free-to-play et coexistera très probablement avec Modern Warfare II comme le premier Warzone l’a fait avec Vanguard.

Parallèlement à la révélation de la date de sortie, Activision et Infinity Ward ont donné un petit aperçu de Modern Warfare II en dévoilant une illustration et en annonçant quelques personnages. Ce teaser a également donné une potentielle date de révélation le 8 juin, un jour avant le début du Summer Game Fest de Geoff Keighley. Il est fort probable que cette révélation nous donne un premier aperçu du gameplay.

Modern Warfare 2 est la suite de Call of Duty : Modern Warfare (2019), le jeu qui a lancé le reboot d’Infinity Ward des titres classiques Modern Warfare que de nombreux fans saluent encore comme les meilleurs de la série Call of Duty. Oui, les noms sont très déroutants, c’est pourquoi la série rebootée remplace le « 2″ du titre original de Modern Warfare 2 par le chiffre romain « II ».

Dans la foulée de Call of Duty Vanguard et Warzone, Call of Duty : Modern Warfare II a maintenant une date de sortie. Le retour à la ligne Modern Warfare de la série est prévu pour le 28 octobre .